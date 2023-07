Vasco acerta venda de Pedro Raul ao Toluca-MEX

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 15:45 Compartilhe

Vasco e Toluca, do México, trocaram os documentos e fecharam a trasferência de Pedro Raul para o futebol mexicano. Os contratos foram assinados nesta quinta-feira.

Desde que disse “sim” à proposta de 5 milhões de dólares (R$ 26,9 milhões). O valor será pago em duas parcelas. A primeira será de forma imediata e a segunda em dezembro.

Pedro Raul tinha aceitado a proposta na semana passada. A negociação se arrastou nos últimos dias, tendo em vista que Vasco e Toluca tiveram divergências quanto aos termos contratuais. Agora, finalmente teve um desfecho positivo.

Apesar de viver um mau momento, Pedro Raul encerra sua curta passagem com a camisa do Vasco sendo o artilheiro do time. O atacante marcou nove gols e deu três assistências em 25 jogos.