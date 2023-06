Vasco acerta o retorno de Fábio Eiras, novo coordenador de performance

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 14:54 Compartilhe

O Vasco acertou o retorno de Fábio Eiras, para ocupar a função de coordenador de performance. O profissional trabalhou no clube no ano passado, como preparador físico da comissão técnica de Zé Ricardo. Fábio também foi atleta do futsal do Cruz-Maltino.

Fábio Eiras chega para suprir a saída de Daniel Félix, que foi para o Corinthians após o chamado do técnico Vanderlei Luxemburgo. Além do Vasco, o profissional trabalhou no Botafogo (gerente de saúde e performance), Flamengo, Athletico-PR e Shimizu S-Pulse (como preparador físico).

A comissão técnica de Maurício Barbieri conta também com os auxiliares Maldonado e Emílio Faro, os preparadores físicos Gustavo Araújo, Felippe Capella e Luiz Felipe Sinforososo e os treinadores de goleiros Daniel Crizel e Mateus Famer.

