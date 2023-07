VAR aparece 2 vezes e Deyverson perde pênalti, mas São Paulo perde para o Cuiabá e segue sem vencer fora de casa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/07/2023 - 20:34 Compartilhe

Acabou o tabu, dirão os moradores de Mato Grosso. Tudo porque, na noite deste sábado (22), o São Paulo foi à capital daquele estado e acabou derrotado por 2 a 1 pelo Cuiabá, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro revés do time do Morumbi para o adversário da Região Centro-Oeste.

Sem algumas peças consideradas titulares, como Alisson e Luciano, provavelmente poupados para o duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o rival Corinthians, na próxima terça-feira (25), em Itaquera, o São Paulo não fez um primeiro tempo ruim. Conseguiu envolver o adversário e manter a posse de bola , mas sem conseguir efetivamente transformar isso em produtividade ofensiva.

No segundo tempo, o jogo virou. A qualidade defensiva caiu, os espaços para os mandantes apareceram e, para piorar, houveram falhas defensivas. Em duas delas o VAR flagrou pênalti. Na primeira cobrança, Deyverson conseguiu acertar o pé da trave. Na segunda, o Dourado abriu o placar. E aí foi questão de tempo de definir o placar diante de um adversário que continua sem saber o que é vencer longe do Morumbi. No final, Nathan diminuiu.

Com o resultado negativo, o São Paulo se segura, pelo menos até este domingo (23) na quinta colocação da tabela, com 25 pontos. O Cuiabá é o 13º, com 19.

METICULOSIDADE

Cuiabá e São Paulo começaram o jogo de maneira muito estudada, se arriscando pouco a ataque. O Tricolor mantinha maior posse de bola e, com isso, foi quem teve a primeira grande chance do jogo. Aos 13′, Caio arricou finalização de longe e a bola passou perto do gol de Walter.

DEVAGAR, QUASE PARANDO

A partida seguiu nessa toada boa parte do primeiro tempo. São Paulo com maior posse de bola, tocando para abrir espaços e um Cuiabá extremamente bem na marcação, impedindo os avanços dos visitantes e ainda aparecendo nos contra-ataques. Foram pelo menos três boas chances alcançadas pelo Dourado dessa forma, quase sempre defendidas por Rafael.

Perigo de gol, contudo, só aos 35′, de novo com o Tricolor. Rato escapou pela esquerda do ataque e encontrou Calleri, que finalizou e viu a bola sair rente à trave direita do goleiro cuiabano Walter.

TOCA NO CALLERI QUE É GOL?

Calleri, inclusive, terminaria o primeiro tempo como a principal arma ofensiva são-paulina. Quatro minutos depois, ele desviou cruzamento na medida de Nestor pela esquerda mesmo entre os dois zagueiros mandantes, mas Walter conseguiu fazer a defesa.

HORA DO DEIVINHO

O segundo tempo começou dando sinais de que seguiria a mesma tônica da etapa inicial. Mero engano. o Cuiabá avançou mais a sua marcação e com isso conseguiu surpreender o São Paulo e aparecer de forma mais constante no ataque. Em uma delas, o destino deu as caras.

Aos 9′, Fernando Sobral ia aparecer livre na cara de Rafael quando caiu na área após supostamente ter sido tocado por Caio. De primeira, o árbitro Bruno Mota Correia nada marcou. Mas após ser chamado pelo VAR e revisar o lance, marcou o pênalti, cobrado quatro minutos depois por Deyverson, que acertou caprichosamente o pé da trave esquerda do arqueiro tricolor.

DEJA VU PANTANEIRO

O placar não foi aberto, mas serviu para abalar os ânimos são-paulinos. Dorival Júnior acabou expulso por reclamação. Luciano recebia o amarelo, mesmo fora de campo. Sentiu? Imagina… A marcação cuibana passou a ser desnecessária diante dos erros defensivos que apareceram, principalmente na saída de bola. No primeiro deles, Raniele arriscou um chute de fora da parea, Rafael espalmou e Nestor apareceu para afastar e impedir um gol que parecia certo.

Aos 19′, contudo, nada pôde ajudar o São Paulo. Parecia uma jogada normal de ataque, mas o VAR agiu de novo. Alertou para outro toque na área, desta vez de Diego Costa em Jonathan Cafú. Infração marcada pela arbitragem e que desta vez foi cobrada por Clayson, que bateu com segurança e abriu o placar na capital mato-grossense.

NADA É TÃO RUIM QUE NÃO POSSA PIORAR

Atrás no placar, sem o expulso treinado e já com as cinco alterações feitas, o São Paulo tentava consertar as falhas. Conseguiu no máximo uma falta a seu favor aos 30′, em que Luciano fez a jogada ensaiada e Pablo Maia mandou o canudo, que saiu com perigo ao lado do gol.

Mas… Pouco depois, aos 32′, um minuto depois de entrar em campo, Pitta acabou de vez com o sonho tricolor. Recebeu passe de Fernando Sobral dentro da área e bateu na saída do goleiro Rafael para ampliar a vantagem.

No final ainda houve uma sobrevida são-paulina, com boas chances e até o ‘gol de honra’, de Nathan, no apagar das luzes, que pouco mudou o panorama. Resta cantar agora: é terça-feira!

PRÓXIMOS JOGOS

O São Paulo volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo (30), quando recebe o Bahia no Morumbi às 11h (de Brasília). Antes, o clube faz o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o rival Corinthians, às 21h30 (de Brasília) de terça-feira (25), em Itaquera. O Cuiabá joga sábado (29), às 16h (de Brasília), com o Internacional, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 2 x 1 SÃO PAULO

CAMPEONATO BRASILEIRO – 16ª RODADA



Data e hora: 22/7/2023 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (Fifa-RJ)

Público e renda: não disponível

Cartões amarelos: Jonathan Cafú e Marllon (Cuiabá); Calleri, Luciano, Pablo Maia, Erison e Diego Costa (São Paulo)

Cartões vermelhos: Dorival Júnior aos 14/2

GOLS

Clayson (pênalti) aos 20min do 1ºT (1-0), Pitta aos 32min do 2ºT (2-0) e Nathan aos 53min do 2ºT (2-1)

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denílson (Lucas Mineiro, 39/2) e Fernando Sobral (Ronald, 47/2); Clayson (Yuri Castilho, 39/2), Deyverson (Pitta, 30/2) e Jonathan Cafú (Wellington Silva, 30/2)

Técnico: António Oliveira (suspenso, Bruno Lazaroni no banco)

SÃO PAULO

Rafael; Nathan, Arboleda, Diego Costa e Caio; Pablo Maia, Luan (Alisson, 27/2), Nestor (Michel Araujo, 27/2) e Marcos Paulo (Luciano, 21/2); Wellington Rato (Juan, 21/2) e Calleri (Erison, 21/2)

Técnico: Dorival Júnior