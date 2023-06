Vanderlan afirma estar ‘pronto’ para ser titular no Palmeiras e projeta duelo com o Bahia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 14:42 Compartilhe

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (19), na Academia de Futebol, dando sequência à preparação para o confronto diante do Bahia, que acontece nesta quarta (21), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Vanderlan, substituto de Piquerez caso o uruguaio não jogue (ele está com a seleção de seu país), valorizou o período sem jogos e projetou o confronto com o Tricolor de Aço.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Durante o treinamento, a comissão de Abel Ferreira comandou, inicialmente, um trabalho técnico e tático com ênfase em transições, construções de jogadas, balanços defensivos e posicionamentos. Na parte final, os atacantes e os meio-campistas aprimoraram lançamentos, cruzamentos e finalizações, enquanto os defensores, saídas de bola e rebatidas.

– Foram dias muito bons, primeiramente para a mente, pois conseguimos descansar e sair um pouco da rotina, que é muito corrida. E, em segundo lugar, com os treinos, deu para melhorar alguns aspectos que não é possível fazer com a quantidade de jogos. Então, foi muito importante, principalmente para mim, pude trabalhar as partes defensiva e ofensiva, e para o grupo todo, pois voltaremos todos descansados e com as energias renovadas. Deu para ajustar muitos detalhes dentro e fora de campo – disse Vanderlan.

– Sabemos a qualidade do adversário, será um jogo muito difícil dentro da casa deles, mas vamos fazer o que sempre fazemos e, independentemente de quem jogar, vamos em busca de mais três pontos.

+ Nova lesão reacende drama de Jailson com o Palmeiras e escancara ‘buracos’ no elenco

Ainda, Vanderlan afirmou estar preparado para ser titular do Verdão na possível ausência de Piquerez, enaltecendo o apoio dos mais experientes do elenco e da comissão técnica aos jogadores da base. O jovem lateral soma 38 partidas e um gol pela equipe profissional do Alviverde.

– O elenco todo ajuda muito, principalmente nós, garotos da base. Os mais experientes passam muita coisa para a gente, é muito bom compartilhar o dia a dia com eles. Quando a oportunidade aparece, a gente trabalha duro todos os dias para isso. Então, me sinto muito pronto e ainda mais com a ajuda de grandes jogadores, que falam e conversam bastante com a gente. A comissão técnica também ajuda muito e, assim, fica mais fácil – concluiu o camisa 6.

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores e e nas quartas da Copa do Brasil, o Verdão é o atual segundo colocado do Brasileirão com 22 pontos, sendo o único invicto após dez rodadas disputadas. A diferença para o líder Botafogo é de apenas dois pontos.

E MAIS: