Van der Sar sofre hemorragia cerebral e está em UTI

ROMA, 7 JUL (ANSA) – O ex-goleiro da Juventus Edwin Van der Sar, um dos maiores ídolos do futebol holandês, sofreu uma hemorragia cerebral e está internado na UTI de um hospital na Croácia.

De acordo com o jornal Telegraaf, o ex-atleta estava passando as férias em uma ilha no país e foi levado de helicóptero com urgência para uma unidade hospitalar em Split.

O Ajax, antigo clube do ex-goleiro, publicou um comunicado nas redes sociais informando que Van der Sar está em “condição estável”. A multicampeã equipe holandesa ainda desejou uma “rápida recuperação” ao seu ex-CEO.

Afirmando que tinha a necessidade de “relaxar” e “fazer outras coisas”, o ex-jogador renunciou ao seu cargo no Ajax no final da temporada passada.

Revelado pelo clube de Amsterdã, Van der Sar passou por Juventus, Fulham e Manchester United, onde jogou de 2005 a 2011.

Na Itália, o holandês venceu a edição de 1999 da Copa Intertoto da Uefa.

Segundo jogador com mais partidas disputadas pela seleção da Holanda, com 130 duelos, Van der Sar disputou as Copas do Mundo de 1998 e 2006. (ANSA).