Vale a pena ficar acordado? Veja lista de jogos alternativos da Copa do Mundo Feminina

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 13/07/2023 - 17:50 Compartilhe

A Copa do Mundo feminina está prestes a começar e os torcedores terão que lidar com um detalhe inusitado. Com a Austrália e Nova Zelândia sendo os países-sedes, os horários das partidas serão pela madrugada e manhã no Brasil. O Mundial terá início no dia 20 de julho e a Seleção Brasileira vai em busca do título inédito, na despedida de Marta.

Os Estados Unidos é a maior seleção feminina da história, com quatro títulos, tendo vencido as duas últimas edições. A Alemanha não fica para trás, com duas conquistas, tendo, inclusive, vencido o bicampeonato diante do Brasil, em 2007.

+ Fique acordado! Veja lista de principais jogos da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina

Apesar de bons jogos, principalmente destas seleções e do Brasil, o Mundial Feminino também traz algumas partidas que não terão tanta procura pelo público.

Confira alguns dos jogos alternativos para você assistir (horários de Brasília)

1ª RODADA

21/07/2023

02h00 – Filipinas x Suíça

22/07/2023

04h00 – Zâmbia x Japão

09h00 – Dinamarca x China

2ª RODADA

25/07/2023

02h30 – Nova Zelândia x Filipinas

28/07/2023

08h00 – China x Haiti

30/07/2023

01h30 – Coreia do Sul x Marrocos

3ª RODADA

30/07/2023

04h00 – Noruega x Filipinas

31/07/2023

04h00 – Croácia x Zâmbia

07h00 – Irlanda x Nigéria