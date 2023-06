Vaias, provocações… Como foi o clima no Morumbi no reencontro entre São Paulo e Tigre?

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 23:47 Compartilhe

Desde a fatídica final da Copa Sul-Americana em 2012, quando o Tigre não quis jogar o segundo tempo após uma confusão entre os jogadores e o São Paulo foi declarado campeão, as equipes não se encontravam no estádio do Morumbi. Mas nesta terça-feira (27), na vitória por 2 a 0, a situação foi diferente.

As provocações existiram, é fato, e o Tigre terminou a partida. Mas estas provocações foram bem mais amenas. Se na Argentina, os torcedores do Tigre receberam as delegações com pedras (que acertaram o ônibus da equipe argentina por engano), na casa tricolor foi mais pacífico. Além das típicas vaias nas chegadas dos ônibus dos rivais, existiram faixas na frente do estádio também. Nelas, a frase: ‘Pelo fim da maldição. Joguem o segundo tempo. Em 12/12/2012, você correu’.

E chegamos ao fatídico intervalo. A 'maldição' se quebrará daqui a 15 minutos? Vamos ver. #lanceMORUMBI pic.twitter.com/PRAt7zUprr — Gabriel Santos (@ga_obiel) June 28, 2023

Dentro de campo, as vaias permaneceram. A delegação do Tigre chegou bem cedo no estádio, por volta das 19h30 (de Brasília). Primeiro, uma equipe realizou o reconhecimento do gramado. O Morumbi ainda estava vazio, então sem reações. Mas na hora do aquecimento, cerca de uma hora antes da partida, os goleiros do time argentino foram recebidos por fortes vaias e xingamentos também.

Mas o clima se intensificou quando Leizza foi expulso. Logo na dura entrada em um dos xodós da torcida, Pablo Maia, o estádio explodiu. Muitos gritos e vaias. Quando a expulsão aconteceu, de fato, a reação foi mais forte. Muitas reclamações, e a torcida chegou até a cantar mais alto para apoiar o jovem volante. Mas não teve jeito, Pablo Maia deixou o gramado de maca.

A torcida do Tigre ocupou uma pequena parte do setor destinado aos visitantes, e mesmo com várias faixas, mal fizeram barulho. De acordo com relatos ouvidos no estádio, houve até mesmo uma caravana para chegar ao Morumbi, com crianças presentes.

Na volta do segundo tempo, a provocação são-paulina seguia no mesmo tom pacífico. Algumas vaias quando os jogadores adversários realizavam alguma ação na partida, e logo após os dois gols que garantiram a vitória do Tricolor, até gritos de ‘olé’ nos minutos finais.

Mas como esperado, o jogo seguiu sem grandes problemas. Como o Lance! apurou nesta segunda-feira (26), o próprio São Paulo já esperava que fosse um clima mais tranquilo. Mesmo com os ataques com pedras na Argentina, a delegação tricolor foi bem recebida pelo Tigre – e o mesmo aconteceu no Morumbi. No final da partida, os jogadores se cumprimentaram como de costume e foram embora.