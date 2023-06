Vai rolar? Saiba o que pode impedir luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg no MMA

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 13:42 Compartilhe

A luta entre os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg no MMA, que ganhou rumores nesta semana, pode ter um empecilho para ser realizada. De acordo com o site “TMZ”, a diferença de tamanho e peso entre os dois pode ser um problema.

Interessado na luta entre a dupla, Dana White, dono do UFC, estaria pensando na realização do evento. No entanto, a diferença de tamanho entre Musk e Zuckerberg pode ser um impeditivo, visto que no mundo das lutas, os duelos são divididos por peso.

Musk tem 1,85m e pesa entre 84kg e 91kg, enquanto Zuckerberg tem apenas 1,70m e pesa cerca de 70kg. O primeiro é dono do Twitter e da empresa de tecnologia Tesla, enquanto o segundo chefia a “META”, companhia que comanda aplicativos como Facebook e Instagram.

Os rumores começaram após um comentário de Elon Musk no Twitter, onde dizia que estava preparado para um duelo no octógono com Zuckerberg. O criador do Facebook respondeu, através de um print no Instagram, com a frase: “Me mande a localização”.

