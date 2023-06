Vai repetir? Veja probabilidade de título do Palmeiras no Brasileirão 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 8:02 Compartilhe

Desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras se acostumou a conquistar taças. O treinador português acumula oito troféus com o Verdão, que mira repetir o feito da temporada passada e conquistar o Brasileirão pelo segundo ano consecutivo.

Com 10 rodadas disputadas, a equipe alviverde possui 22 pontos e ocupa a segunda posição na tabela. O momento dos atuais campeões reflete a chance que a equipe possui em conquistar o título nacional.

Segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras é o time com a segunda maior probabilidade de levar a taça, com 20,6% de chances. O Verdão só está atrás do Botafogo, líder da competição com 24 pontos, que possui 33% de chances.

O Verdão irá medir forças com o Glorioso no dia 25 de junho, e o duelo no Allianz Parque pode ser um divisor de águas na briga pelo título Brasileirão. A diretoria alviverde colocou o valor dos bilhetes entre R$ 180 e R$ 360, exatamente os mesmos números praticados diante do Barcelona-EQU, pela Libertadores.

