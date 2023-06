Vai pagar quanto? CBF ainda não discutiu valor de salário com Ancelotti

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 17:33 Compartilhe

Com um aceno positivo para assumir a Seleção Brasileira em 2024, o técnico Carlo Ancelotti ainda não discutiu a parte salarial com a CBF.

Nos encontros que Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, teve com o estafe de Ancelotti nas últimas semanas, foi conversado somente sobre o interesse da entidade em ter o italiano no comando da Amarelinha e o projeto visando a próxima Copa do Mundo, que será realizada em 2026.

Como o ‘acordo’ entre Seleção e Ancelotti ainda está na base da palavra, as discussões financeiras ainda não aconteceram. E elas só vão ocorrer em janeiro, quando o treinador terá a liberação para assinar um novo acordo profissional, já que o contrato dele com o Real Madrid vai até junho do ano que vem.

Enquanto isso, a CBF se planeja para um ‘período de transição’ até a chegada prevista para Ancelotti. Um comunicado de Ednaldo Rodrigues explicando o planejamento da Seleção é aguardado até o fim deste mês.

A Seleção Brasileira deve ter um profissional de confiança de Carlo Ancelotti já nos próximos dias. Essa pessoa ainda não foi definida, mas deve exercer a função de coordenador técnico.

