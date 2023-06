Utah Jazz fecha troca por John Collins

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 15:33 Compartilhe

De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, Atlanta Hawks e Utah Jazz fecharam uma troca por John Collins. O ala-pivô vai para o time de Salt Lake City, enquanto a franquia da Georgia receberá o veterano Rudy Gay e uma escolha de segunda rodada de Draft. Segundo o jornalista, a negociação dará flexibilidade financeira ao Hawks.

Isso porque, o atleta de 25 anos ainda tem US$78 milhões a receber em salários no seu contrato que dura até 2025/26, quando ele terá uma player option. Como resultado, a troca de John Collins para o Jazz cria uma exceção de US$25.3 milhões para os Hawks. Ou seja, a maior da NBA. Agora, Atlanta tem um ano para poder usar a exceção e assumir algum novo contrato com outro jogador.

"Hawks e o Jazz discutiram, por mais de um ano, várias iterações desse acordo. Mas, com a realidade das mudanças iminentes no novo acordo coletivo de trabalho, deixou o valor de Collins difícil de mudar para um retorno de ativos. Situação semelhante, aliás, ao recente movimento do Golden State Warriors com Jordan Poole", escreveu Woj.

Collins, portanto, se junta a um elenco jovem que mostrou potencial na última temporada. O ala-pivô se junta ao All-Star Lauri Markkanen e ao novato Walker Kessler no garrafão de Utah. Vale lembrar que o Jazz foi teve um bom desempenho ofensivo sob o comando do técnico Will Hardy. Assim, a chegada de Collins pode ajudar a franquia a retornar aos playoffs da Conferência Oeste.

Por outro lado, Rudy Gay exerceu a cláusula em seu contrato que garante US$6.4 milhões para a próxima temporada. Esse movimento, então, fez parte da troca, como informou seu agente Sam Permut, da Roc Nation Sports.

Além disso, a saída de Collins também dá ao Hawks uma chance maior de trabalhar pelas extensões contratuais de três jovens jogadores. São eles: Dejounte Murray, Onyeka Okongwu e Saddiq Bey.

Por fim, vale lembrar que John Collins foi a 19ª escolha geral no Draft de 2017. Então, mostrou que poderia ser um dos líderes da equipe. Afinal, mostrou franca evolução em seus três primeiros anos. O atleta, aliás, teve seu auge na temporada 2019/20 quando anotou 21.6 pontos, 10.1 rebotes e acertou 40.1% dos arremessos do perímetro.