Uruguai x Cuba: onde assistir, horário e prováveis escalações de amistoso

A seleção do Uruguai enfrenta Cuba nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenario, em Montevidéu, para mais um amistoso nesta Data-Fifa. Em seu compromisso mais recente, a Celeste venceu a Nicarágua por 4 a 1, na estreia do técnico Marcelo Bielsa no comando do selecionado uruguaio.

Sem seus veteranos que marcaram época, como Edinson Cavani e Luis Suárez, o Uruguai também não conta com nomes da nova e promissora geração, como Fede Valverde, Darwin Núñez e Ronald Araújo. Marcelo Bielsa conta com um plantel recheado de jovens, incluindo atletas que atuam no futebol brasileiro, como é o caso do zagueiro Bruno Méndez, do Corinthians.

Por sua vez, a seleção cubana vem de derrota contra o Chile por 3 a 0 em seu último amistoso. A equipe da América Central, que disputa as Eliminatórias pela CONCACAF, irá disputar a Copa Ouro no fim deste mês.

FICHA TÉCNICA

Uruguai x Cuba

Amistoso

Data e horário: 20/06/2023, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenario, Montevidéu (URU)

Onde assistir: SporTV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Rochet; Méndez, Cáceres, Boselli e Olaza; Martinez e Zalazar; Pellestri, Araújo e Rodríguez; Arezo.

CUBA (Técnico: Pablo Elier Sánchez)

Sanchez; Sando, Mendez, Piedra, Cavafe e Rodriguez; Paradela, Hernandez, Perez e Mastos; Ruiz.

