União das paixões brasileiras: Kavak é patrocinadora da Seleção Brasileira de Futebol

Conteúdo patrocinadoi Conteúdo patrocinado https://istoe.com.br/autor/conteudo-patrocinado/ 25/07/2023 - 10:48 Compartilhe

A Kavak, reconhecida empresa do mercado de seminovos, conseguiu unir duas paixões do brasileiro: carro e futebol. A companhia faz parte do seleto grupo de marcas que apoiam a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, patrocinando a Seleção Brasileira de Futebol feminina, masculina e as seleções de base.

Oportunidade para torcer pelo Brasil

E vamos colocar em prática nossa paixão!

As meninas do futebol brasileiro já estão na Austrália. Vamos torcer por elas e por um jogo de excelência, agora com apoio do patrocínio Kavak.

Nossa Seleção Feminina de Futebol estreou com pé direito, no dia 24 de julho às 8h, em um jogo contra o Panamá, em Adelaide e as meninas conquistaram um placar de 4×0. O segundo jogo, dia 29, será contra a França, em Melbourne, e o terceiro, dia 2 de agosto, contra a Jamaica, em Brisbane.

Patrocínio traz maior visibilidade ao futebol feminino

As mulheres já são 44% entre os fãs de futebol no Brasil, segundo esta pesquisa Kantar Ibope divulgada no ano passado. De acordo com o levantamento, as mulheres representam mais de quatro em cada 10 brasileiros que estão conectados e gostam do esporte.

No caso da modalidade feminina, o crescimento do interesse tem algumas explicações. A TV aberta começou a dar mais visibilidade, tanto no noticiário quanto nas transmissões, e os grandes patrocínios, como da Kavak, levam as torcedoras a demonstrar mais interesse por grandes campeonatos globais.

Kavak: inovação no segmento e apoio aos esportes

A Kavak iniciou seu modelo de negócios inovador no mercado automotivo ao criar uma plataforma baseada no uso de dados e tecnologia que permite comprar, recondicionar e vender carros pela internet ou nas lojas da empresa, com toda facilidade e segurança.

Consolidando o formato que traz mais tranquilidade e confiança, a Kavak compra os carros, realiza inspeção mecânica em até 240 itens, avalia a documentação, recondiciona os automóveis e então oferece a outros consumidores de uma forma bastante simples e facilitada. Dessa forma, a Kavak garante um inventário seguro de carros completamente regulamentados.

Com o patrocínio da Seleção e relacionamento com a CBF, a Kavak se aproxima ainda mais do consumidor brasileiro e do apoio aos esportes.

Um novo carro para acompanhar a Seleção Brasileira

E para entrar no clima de torcida, a Kavak fez uma seleção de carros exclusiva. Modelos de carros nas cores da bandeira para celebrar a Seleção Brasileira de Futebol Feminino estão disponíveis no catálogo Seleção Kavak.

Veja a Seleção Kavak na sua cidade