Um ano para Olimpiada: Quais são os brasileiros com índice e quais já estão classificados

Ao marcar meia-noite no relógio de Paris, foi anunciado que falta 1 ano para os início dos Jogos Olímpicos na capital francesa. Muitos atletas estão correndo contra o tempo para se preparar para o maior evento multiesportivo do mundo e outros tentando conquistar uma vaguinha na competição.

Atualmente, o Time Brasil conta com 43 vagas garantidas nos Jogos, sendo 34 femininas e nove masculinas. São 12 para o rúgbi feminino e 18 para o futebol feminino. Também temos vagas no ciclismo BMX racing (feminino), saltos ornamentais (plataforma 10m feminina e masculina) e tiro esportivo (pistola de ar 10m masculina). No atletismo, já foram obtidos índices nas seguintes provas: maratona (masculina), marcha atlética 20km (masculina e feminina), arremesso do peso (masculino), 400m rasos (masculino), 400m com barreiras (masculino) e 110m com barreiras (masculino).

Filipe Toledo e Tatiana Weston-Webb, do surfe, são os dois nomes já confirmados no Time Brasil dos Jogos Olímpicos de Paris. A expectativa é de que até o fim de 2023 esse número aumente bastante com a disputa de Campeonatos Mundiais, seletivas qualificatórias e, principalmente, os Jogos Pan-americanos de Santiago

O Lance! apresenta os nomes de cada modalidade que estão com seu passaporte carimbado e estarão presentes no próximo ano no torneio

Atletismo (6 atletas)

Alison dos Santos – 400m rasos

Caio Bonfim – marcha atlética

Daniel Nascimento – maratona

Darlan Romani – arremesso de peso

Érica Sena – marcha atlética

Rafael Pereira – 110m com barreiras

Ciclismo BMX (1 atleta)

Paola Reis

Futebol (18 atletas)

Seleção Brasileira de Futebol Feminino

Rúgbi (12 atletas)

Seleção Brasileira de Rúgbi (as “Yaras”)

Saltos ornamentais (2 atletas)

Ingrid Oliveira

Isaac Souza

Surfe (2 atletas)

Filipe Toledo

Tatiana Weston-Webb

Tiro esportivo (1 atleta)

Philipe Chateaubrian

Ao longo de seus 109 anos de existência (fundado em 8 de junho de 1914), o Comitê Olímpico do Brasil já levou o país à conquista de 150 medalhas em Jogos Olímpicos (37 de ouro, 42 de prata, 71 de bronze) e 37 medalhas em Jogos Olímpicos da Juventude (11 de ouro, 15 de prata e 11 de bronze).