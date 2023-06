Ultimato a Mbappé: Dono do PSG exige que francês decida futuro nas próximas semanas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 16:09 Compartilhe

O futuro de Kylian Mbappé pode ser decidido em breve. Recentemente o jogador enviou uma carta ao Paris Saint-Germain informando sobre a sua saída em 2024, sem a extensão de contrato até o ano posterior. Com a decisão, Tamim Bin Hamad Al Thani, dono do clube parisiense, bateu o martelo: o jogador fica na França ou será vendido ainda nesta janela de transferência.

Segundo o portal PSG Community, nesta quarta-feira (21) houve um encontro entre um emissário mandatário do clube e representantes do atacante. Insatisfeitos com a postura de Mbappé, a reunião terminou com a conclusão de que o francês precisa escolher o próximo passo para a temporada 2023/24.



Em 2022, Mbappé renovou o contrato até 2024, mas até o dia 31 de julho deste ano, o atacante poderá asssinar uma cláusla que estenderá o vínculo para junho de 2025. O dono do PSG informou que, caso não queira prorrogar o tempo no clube, o camsia 7 será vendido ainda neste verão europeu. O Real Madrid é o principal destino.

PREÇO DEFINIDO

O clube espanhol é publicamente interessado na contratação da estrela francesa há alguns anos. Com o negócio próximo de virar realidade, o Real Madrid já tem conhecimento da quantia que vai precisar desembolsar. De acordo com o PSG Community, Al Thani não aceita vender o jogador por menos de 200 milhões de euros (cerca R$1 bilhão).

Após as Eliminatórias da Euro, Mbappé entrou de férias e terá algumas semanas para decidir sobre o futuro. O portal francês afirma que o PSG não vai mais se ajoelhar diante de um jogador e vai colocar o clube acima de tudo. Resta ao atacante decidir se fica ou se sai.