UFC Jacksonville: horário e onde assistir a luta entre Amanda Ribas e Maycee Barber

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 18:15 Compartilhe

O Brasil é um dos protagonistas da noite do UFC Jacksonville, que será realizado neste sábado (24), na Flórida, Estados Unidos. As duas principais lutas contam com brasileiros: Amanda Ribas e Bruno Silva, conhecido como “Blindado”. Outros compatriotas estão no show, como Gabriel Santos, Wellington Turman, Tabatha Ricci. Os cards preliminares começam a ser disputados às 12:30h (de Brasília), enquanto os principais serão realizados a partir das 16h, ambos com transmissão do “UFC Fight Pass”

Amanda busca uma vitória contra Barber para melhorar a sua posição no ranking da categoria, a última vez que a mineira de Varginha entrou em um octógono foi em Março. Bruno Blindado vem para nocautear Brendan Allen, para retomar a boa sequência de vitórias que conquistou anteriormente na divisão.

CONFIRA ABAIXO OS CARDS

Card principal (16hs)**

Peso-pena: Josh Emmett x Ilia Topuria

Peso-mosca: Amanda Ribas x Maycee Barber

Peso-pesado: Austen Lane x Justin Tafa

Peso-pena: David Onama x Gabriel Santos

Peso-médio: Brendan Allen x Bruno “Blindado” Silva

Card preliminar (12h30)**

Peso meio-médio: Neil Magny x Phil Rowe

Peso meio-médio: Randy Brown x Wellington Turman

Peso-leve: Mateusz Rebecki x Loik Radzhabov

Peso-palha: Tabatha Ricci x Gillian Robertson

Peso-mosca: Zhalgas Zhumagulov x Josh Van

Peso-leve: Trevor Peek x Jose Mariscal

Peso-pena: Jamall Emmers x Jack Jenkins

Peso-médio: Cody Brundage x Sedriques Dumas

*Haveria a luta entre Tatsuro Taira x Kleydson Rodrigues, no peso-mosca, no entanto, no momento da pesagem o brasileiro não conseguiu bater o peso e o confronto foi cancelado

**Todos em Horário de Brasília

Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90