UFC: Hall da Fama homenageará lutadores brasileiros que fizeram história no octógono

Os amantes do Ultimate Fighting Championship conhecerão na noite desta quinta-feira, 6, os agraciados com a homenagem do Hall da Fama do UFC, evento que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos. A honraria criada para homenagear e eternizar os maiores nomes do esporte dentro e fora do octógono destaca a premiação que será entregue aos brasileiros Anderson Silva, José Aldo e Irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro.

O destaque entre os renomes brasileiros serão os irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro, homenageados pelo projeto social realizado pelo Instituto Irmãos Nogueira e receberão o troféu Forrest Griffin Community Award. Minotauro explica a importância e a honra do reconhecimento do seu trabalho.

“Já fui introduzido no Hall da Fama em 2016, pelo meu desempenho na categoria Peso-Pesado nos octógonos pelo mundo. Agora, serei honrado com outra condecoração de igual magnitude, pelo projeto que tanto me orgulho. Ao lado do meu irmão Rogério Minotouro, fundamos o Instituto Irmãos Nogueira, onde ajudamos crianças de todo o Brasil a conhecerem a luta e através dela aprendem valores como disciplina, empatia e perseverança”, diz.

Atualmente, o Instituto Irmãos Nogueira atende cerca de 5 mil crianças e jovens em diversas cidades por todo o Brasil, como Itaquaquecetuba, em São Paulo, Vitória da Conquista e Barra da Choca, na Bahia, Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, Várzea Grande, em Mato Grosso e Maceió, no Alagoas.

“Nosso método vai além de ensinar as crianças a lutar. Além dos valores que são aprendidos, temos o cuidado de todas as aulas tirar um tempo para conversar e ouvir os jovens, fazendo-os assimilar o ensinamento de dentro do tatame para fora dele. Nosso trabalho é gratificante em diversos pontos, mas um dos principais é receber o agradecimento de uma mãe, dizendo que o filho se tornou mais disciplinado e aplicado na escola e está auxiliando por vontade própria nos afazeres domésticos”, pontua.

“Como embaixador do UFC, promovemos diversos projetos de arrecadação e distribuição de alimentos, roupas e quimonos, ajudando jovens de lugares onde promovemos as lutas. Acho que essas ações são importantes para devolver com benfeitorias todo o carinho que as cidades nos recebem. Juntar as duas funções fortalece muito o objetivo”, completa.

O ex-atleta Minotauro diz que o projeto está em fase de ampliação para as escolas públicas de todo o Brasil, onde além de ensinar os jovens, encaminha a metodologia para as escolas que instalam o programa, com apostilas que contam a história do esporte além de destacar todo o aprendizado que pode ser aprendido no tatame.

“Talvez este seja o maior orgulho neste momento, ver nosso trabalho sendo difundido na rede pública de ensino brasileiro. Já atendemos mais de 5 mil crianças e o projeto se expandirá mais. É engraçado que hoje temos cerca de 850 professores de luta brasileiros nos Emirados Árabes, onde o esporte é obrigatório na grade de ensino. Agora, vendo essa mudança no país berço da luta, é muito gratificante”, finaliza Minotauro.

Também na premiação, o brasileiro Anderson Silva será adicionado a ala dos pioneiros do Hall da Fama, como o maior lutador da história do Ultimate. O manauara José Aldo, como o primeiro campeão Peso-pena da competição, será incluído na ala moderna da categoria.