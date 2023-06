Uefa suspende Mourinho por insultos a árbitro

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 21/06/2023 - 14:52 Compartilhe

ROMA, 21 JUN (ANSA) – O técnico José Mourinho, da Roma, recebeu nesta quarta-feira (21) uma suspensão de quatro jogos da Uefa pelos insultos ao árbitro britânico Anthony Taylor, que apitou a final da Liga Europa.

Com a decisão da entidade máxima do futebol europeu, o português ficará de fora das quatro primeiras partidas da próxima edição do torneio, pois os giallorossi voltarão a disputar o campeonato continental em 2023/24.

O time da capital italiana também recebeu uma multa de 50 mil euros devido à presença de fogos de artifício nas arquibancadas, lançamento de objetos e danos provocados durante a final contra o Sevilla, em Budapeste.

Após a derrota nos pênaltis na decisão da Liga Europa, Mourinho contestou a performance de Taylor e até foi atrás do árbitro no estacionamento do estádio, gritando insultos ao britânico. (ANSA).