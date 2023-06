Uefa revela mascote da Eurocopa de 2024 e abre enquete para escolha de nome

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 10:51 Compartilhe

A Uefa revelou, nesta terça-feira, a mascote escolhida para a Eurocopa de 2024. A opção da entidade foi um urso de pelúcia marrom, com camisas que remetem a diversas seleções e chuteiras nas cores da Alemanha, além do número 24 no peito.

O nome, porém, ainda não foi definido, e será escolhido pelo público geral em votação no site da federação. As opções são: Albärt, Bärnardo, Bärnheart e Herzi von Bär. Todos contêm o trecho “Bär”, que significa urso em alemão. A enquete estará encerrada no dia 3 de julho.

– Como pai, sei como é importante estimular a imaginação das crianças. Com o lançamento da mascote do nosso torneio, esperamos criar um personagem divertido e simpático que inspire os pequenos a gostar de jogar futebol – disse o ex-jogador e diretor da Eurocopa de 2024, Phillip Lahm.

+ Ancelotti fecha acordo com a CBF para treinar a Seleção e já tem primeiro planejamento feito

Esta será a segunda vez que a Alemanha sediará a disputa de seleções do velho continente. A primeira aconteceu em 1988, vencida pela Holanda, com a mascote sendo um coelho chamado Berni. A Euro está prevista para acontecer entre os dias 14 de junho e 14 de julho, em dez estádios da extensão territorial alemã.

E MAIS: