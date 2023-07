Uefa e Conmebol anunciam ‘Desafio de Clubes’ entre campeões da Sul-Americana e da Europa League

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 12:01 Compartilhe

A Uefa e a Conmebol anunciaram, nesta sexta-feira, um novo torneio entre as duas entidades, nomeado “UEFA CONMEBOL Desafio de Clubes”. A competição envolverá o campeão da Sul-Americana e o campeão da Europa League se enfrentando em jogo único, como uma espécie de tira-teima entre os campeões continentais secundários.

A primeira edição, inclusive, já tem data para acontecer. O Sevilla, que bateu a Roma de José Mourinho na final da competição europeia, receberá o Independiente del Valle, que superou o São Paulo em 2022, no Ramón Sánchez Pizjuán. O duelo acontecerá no dia 19 de julho, às 17h (horário de Brasília).

– O Desafio de Clubes faz parte da cooperação ampliada entre a Uefa e a Conmebol, que inclui a Finalíssima, que colocará os respectivos campeões femininos e masculinos da Eurocopa contra os campeões da Copa América. Além disso, se beneficiam também o futebol feminino, futsal, categorias juvenis, árbitros e programas de treinamento técnico – informaram as duas entidades em comunicado.

A edição inaugural foi denominada “Antonio Puerta XII”, em homenagem ao ex-jogador do Sevilla que faleceu em 2007, aos 22 anos, vítima de uma parada cardíaca. As federações também liberaram as regras do encontro: não haverá prorrogação, por ser um duelo de pré-temporada para o clube europeu. Em caso de empate, o campeão será decidido nos pênaltis.