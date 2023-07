TV revela áudio de Daniel Alves após acusação de estupro: ‘Ela nunca me disse para parar’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 9:49 Compartilhe

Nesta quarta-feira (5), o programa ‘Código 10’, da TV espanhola, divulgou algumas declarações de Daniel Alves diante do Juizado de Instrução de Barcelona. Nos áudios compartilhados, o lateral se defende da acusação de estupro e reforça que a relação entre os dois foi consensual.

“Não aconteceu nada que nós não queríamos. Sempre a tratei com muito respeito. (…) Lhe perguntei duas vezes se estava gostando e ela me disse que sim. (…) Ao finalizar, me levantei (…). Nem na cabine, nem no banheiro, ela nunca me disse para parar qualquer ação”, declarou Daniel.

Durante a continuação do relato, Daniel Alves afirmou que a suposta vítima pode ter ficado irritada com a atitude do jogador. “Saí da cabine. E depois ela saiu. Suponho que com raiva da minha atitude. Fui cúmplice da vontade que (ela) tinha ou do que eu tinha”, disse.

Ainda nos áudios divulgados, o jogador reconheceu que mentiu em seu primeiro depoimento. Segundo ele, sua primeira versão, na qual negou ter se relacionado sexualmente com a jovem, foi pensada para salvar seu casamento com Joana Sanz.

“Não posso ratificar minha primeira declaração. Nesse dia tinha uma obsessão que era proteger meu casamento, proteger a mulher que amo”, afirmou Daniel Alves.

Acusação de estupro

Daniel Alves está detido em Barcelona desde o dia 20 de janeiro. Ele é acusado de ter estuprado uma jovem, de 23 anos, no dia 30 de dezembro de 2022, quando estava na boate Sutton, na Espanha.

Conforme a jovem, o lateral teria a encurralado em um banheiro da boate e forçado o estupro. Dois dias após o suposto crime, a mulher fez a denúncia à polícia.