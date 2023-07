Turra teme psicológico do elenco após o Santos ceder empate ao Botafogo em quatro minutos, mas afirma: ‘Não tem ninguém coitadinho’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 21:08 Compartilhe

O Santos esteve muito próximo de vencer o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo (23). No entanto, em quatro minutos, cedeu o empate em 2 a 2, na Vila Belmiro. Mesmo assim, o técnico Paulo Turra valorizou o desempenho da equipe. Porém, o comandante santista teme que a parte psicológica do elenco seja afetada com o placar que, no fim, teve sabor de derrota.

– Isso é um processo que estamos dando atenção no dia a dia, mas temos que criar para não virar uma neura. Ficamos sensibilizados. Eu, como treinador, prefiro salientar que no primeiro jogo que fizemos em casa, tomamos 3 a 2, 3 a 3, e, no apagar das luzes, conseguimos fazer o gol da vitória. Hoje fizemos 2 a 0, em um jogo convincente, e tomamos o empate. Prefiro valorizar a eles que, no final, quando tomamos o gol, nos abatemos. Prefiro valorizar que conseguimos sustentar o empate com o líder do campeonato. Poderia ter mantido a vantagem com mais intensidade, mas tenho que salientar que conseguimos buscar a vitória no final contra o líder do campeonato, para o lado psicológico de que buscamos. Não tem ninguém coitadinho, somos profissionais, com os seus devidos deveres, mas somos seres humanos, passíveis às questões mentais – disse o treinador em entrevista coletiva após o duelo contra o Glorioso.

+ Já atualizou sua camisa de 2023? Confira os novos uniformes do Peixe!

Atualmente, o Peixe briga para fugir da zona do rebaixamento. Com 17 pontos e na 14ª colocação, o clube alvinegro está somente três pontos à frente do Bahia, equipe que abre o Z4. Porém, para Paulo Turra, se o Santos mantiver o desempenho apresentado diante do Botafogo, poderá brigar por coisas maiores no Brasileirão.

– Os jogadores lutaram, duelaram, ganharam a maioria das brigas individuais e fizeram dois gols onde durante a semana trabalhamos bastante. Lógico que o empate, pela circunstância poderia ter, mas tenho que parabenizá-los. Temos um longo campeonato pela frente. Mantendo esse nível de jogo, de métrica, vamos sair dessa situação e brigar por algo maior – afirmou o técnico santista.

REFORÇOS A VISTA?

Porém, além da evolução dos atletas que estão em campo, Paulo Turra aguarda a chegada de mais reforços para que o Peixe alcance melhores resultados. Nas últimas semanas, a equipe alvinegra teve a chegada do lateral-esquerdo Dodô, do volante Jean Lucas e do atacante Julio Furch. Os dois primeiros estrearam, enquanto o terceiro esteve na Vila Belmiro e já deve ficar à disposição no próximo compromisso santista. Ainda assim, para o treinador do Peixe, o time precisa de mais contratações.

– Estamos esperando três a quatro jogadores para acrescentar qualidade ao nosso plantel. Questão do jogo nesse momento, eu me reporto aos 26 dias que eu estou aqui, juntamente com a comissão técnica, em termos de evolução. Evolução nossa é no trabalho que estamos fazendo não só dentro das quatro linhas e evoluímos bastante – pontuou Turra.

E essas contratações passam diretamente pelo trabalho do coordenador de esportes Paulo Roberto Falcão, bastante questionado pelo desempenho santista no mercado. O treinador, no entanto, valorizou o trabalho do dirigente no dia a dia do clube.

– Grande nome, se não estivesse fazendo nada, não estaria mais. Santos é uma equipe, com o seu presidente, seus colaboradores, seus atletas e todos têm a sua parcela. Nome consagrado do futebol mundial e dentro do conhecimento dele, está fazendo o seu trabalho – destacou o treinador.

VENCER FORA DE CASA?

O Santos tem uma semana livre para treinar e volta a campo no próximo sábado (29), contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. O time tem o desafio de vencer fora de casa, algo que não acontece há mais de dois meses. O último triunfo como visitante foi no dia 14 de maio, contra o Vasco. Na temporada, o Peixe jogou 19 vezes longe de seus domínios e venceu apenas quatro.

– Trabalhamos jogo a jogo e esse é mais um desafio: dar consistência para o Santos fora de casa, conseguir vitórias e pontuar fora. Jogo difícil, (o Fluminense) tem um jeito muito particular de jogar, jogo vertical, jogadores sempre atacando espaços. A partir de terça-feira vamos trabalhar. Temos um dia a menos de trabalho, mas nesse processo que estamos trabalhando, dos últimos seis dias, e a performance dentro de 98% do jogo, esse é o caminho – afirmou Turra.

O elenco santista ganhou folga nesta segunda-feira (24) e volta aos trabalhos na terça-feira (25), no CT Rei Pelé, onde iniciará a preparação para o confronto diante do Flu, no fim de semana.