Turra se apresenta no Santos, elogia estrutura e promete ‘faca nos dentes’ em busca de resultados

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 17:39 Compartilhe

O técnico Paulo Turra se apresentou neste sábado (24) no Santos para começar oficialmente os trabalhos pelo clube. O treinador de 49 anos assinou contrato até o meio do ano que vem e foi recebido pelo presidente Andres Rueda, pelo coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão e pelo membro do Comitê de Gestão Renato Hagopian.

+ Até 70% OFF em produtos do Peixe para os torcedores fanáticos!

Em sua chegada, Turra deu entrevista à Santos TV falando do orgulho que sente ao assumir o Peixe e que tem certeza que dará um bom trabalho na equipe da Baixada.

+ Veja os valores dos lotes arrematados no leilão do Instituto Neymar

“Uma emoção muito grande de estar à frente de um dos maiores clubes do mundo, simplesmente o clube do Pelé. Estou orgulhoso demais e podem ter certeza que eu, juntamente com a minha comissão técnica e todos que já estão aqui no clube, vamos fazer um grande trabalho. Tenho convicção absoluta disso”, afirmou o técnico, em entrevista.

Além disso, falou sobre a estrutura do clube, citou a estratégia para voltar a vencer e pediu o apoio do torcedor santista para buscar a retomada no Campeonato Brasileiro.

“Estou com muita sede e vontade de estar aqui. Além da grande responsabilidade de representar esse escudo gigante, eu sei que o Santos FC uma boa estrutura para nos dar esse suporte. Vamos primeiramente buscar dar uma cara para a equipe e assim buscar o caminho das vitórias. Conhecemos muito bem o elenco, tanto no coletivo quanto no individual. Peço para os santistas que confiem no nosso trabalho, pois vamos com faca nos dentes para representar muito bem esse grande clube”, concluiu.

Paulo Turra, porém, não deve ficar à frente do Santos diante do Flamengo neste domingo (25), às 18h30, na Vila Belmiro. Isso porque o técnico não deve ser registrado a tempo no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Se for o caso, o Alvinegro Praiano será comandado pelo auxiliar Claudomiro.

O Santos atualmente é 13º colocado do Brasileirão com 13 pontos, dois a mais que o Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento. O Peixe amarga uma sequência de nove jogos sem vitória.