Turra lamenta má fase do Santos, mas reforça confiança no elenco: ‘Esse grupo pode render mais’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 20:58 Compartilhe

O Santos foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0 na tarde deste sábado (29), no Maracanã, pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico Paulo Turra lamentou que a estratégia de manter uma postura mais defensiva não tenha funcionado diante do Tricolor, afirmando que o desempenho apresentado pelo time ‘é muito pouco para o Santos’.

+ Confira a classificação do Brasileirão 2023 clicando aqui

– Todo mundo sabe da característica do Fluminense. Dificilmente uma equipe vai se equiparar a eles na questão de posse, de modelo de jogo. Nossa estratégia era se defender quando eles tivessem a posse. Nós tivemos três oportunidades. É muito pouco para o Santos, sim, mas, dentro do momento que estamos em um processo. Infelizmente em um contra-ataque tomamos um gol – disse Paulo Turra.

Turra está no comando do Peixe há cinco jogos, somando três derrotas, um empate e apenas uma vitória. O treinador do Santos, apesar de reconhecer a má fase vivida pelo clube, demonstrou confiança nos jogadores do elenco, reiterando que a equipe pode ter um rendimento melhor em campo. Ainda, o técnico reforçou que acredita no seu modelo de jogo, e que com o dia a dia, o Alvinegro irá voltar para o seu ‘devido lugar’.

– É muito triste esse contexto que estamos, mas temos convicção e vamos seguir trabalhando. A gente sabia do momento que o Santos estava passando quando chegamos. O que mais estamos fazendo é trabalhar. Estamos trabalhando muito. Mesmo com as peças que temos, acredito que podemos render mais.

– Esse grupo pode render mais. Acredito que com o dia a dia, com os jogadores absorvendo mais o nosso modelo de jogo, vamos melhorar e colocar o Santos em seu devido lugar – concluiu o treinador do Peixe.

+ ATUAÇÕES: João Paulo defende pênalti, mas não evita derrota do Santos para o Fluminense

Com a derrota para o Fluminense, o Santos estacionou nos 17 pontos e segue lutando para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe comandada pelo técnico Paulo Turra volta a campo no próximo sábado (5), contra o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.