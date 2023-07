Tsitsipas vira batalha de 2 dias contra Murray em Wimbledon e frustra torcida

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 15:24 Compartilhe

grego Stefanos Tsitsipas, quinto da ATP, conquistou uma bela virada, em confronto de 2 dias, diante do escocês Andy Murray, ex-número 1 e atual 40º, para se garantir na terceira rodada de Wimbledon. Esta é a segunda vitória do grego em 5 sets no torneio.

Em um confonto que foi interrompido nesta quinta-feira por falta de luz natural, o grego precisou de um total de 4h42 para superar o escocês bicampeão de Wimbledon (2013 e 2016) com placar de 7/6 (7-3) 6/7 (2-7) 4/6 7/6 (7-3) 6/4 tendo disparado 16 aces conta 13 do escocês, que cometeu 25 erros não-forçados conta 54 de Tsitsipas, que disparou 89 bolas vencedoras contra 54 de Murray.

Programado como última partida da Quadra Central nesta quinta-feira, e após dois sets duríssimos se alongou e acabou paralisada por falta de luz natural assim que Murray fechou o terceiro set.

Na retomada da partida nesta sexta, os dois tenistas mantiveram o forte equilíbrio em seus games de serviço, trabalharam bem no saque e também nas devoluções buscando a rede e assim, sem chances de quebra, foram para o tiebeak. Ali, com duas mini-quebras pontuais, o grego empatou a partida.

Com toda a torcida contra e bem fisicamente, o grego arriscou e conquistou a quebra no início do set decisivo, no 3º game, abriu 3/1 e sustentou seus games de saque.

Vindo de uma vitória em cinco sets contra o austríaco Dominic Thiem, Tsitsipas encara agora o sérvio Laslo Djere, 60º, que venceu o norte-americano Ben Shelton, 36º, com placar de 3/6 6/3 7/6 (7-5) 6/3, após 2h58 de partida.