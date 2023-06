Tsitsipas se defende de acusações de racismo contra Kyrgios

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 20:06 Compartilhe

O último episódio publicado da segunda temporada da série documental Break Point da NetFlix que retrata o circuito mundial de tênis, o grego Stefanos Tsitsipas aparece afirmando que Nick Kygios trouxe ao tênis um comportamento do basquete.

A observação de Tsitsipas no episódio fez com que o tenista passasse a ser acusado de racismo contra Kygios nas redes socias, em especial em comentários nas suas redes.

Por esta razão, o grego optou por publicar o famoso “textão” no Facebook para esclarecer as intensões de suas colocações e se desculpar pelos comentários.

Confira o comunicado na íntegra:

“Espero que esta mensagem te encontre bem. Hoje, quero abordar um assunto que tem pesado muito no meu coração, um mal-entendido infeliz que tem uma imagem distorcida das minhas intenções.



Chegou ao meu conhecimento que algumas pessoas interpretaram mal meus comentários sobre Nick Kyrgios, rotulando-o de inculto e acusando-o de trazer uma mentalidade de basquete para o tênis, insinuando racismo onde não existe.



Deixe-me aproveitar esta oportunidade para fornecer clareza e corrigir quaisquer equívocos que possam ter surgido. Em primeiro lugar, quero enfatizar que não tenho preconceito contra ninguém com base em sua origem, etnia ou interesses. Lamento profundamente se minhas palavras foram mal interpretadas ou ofenderam, pois essa nunca foi minha intenção.

É verdade que adoro o esporte de basquete e sou um fã dedicado há anos. A emoção, habilidade e competitividade do esporte sempre ressoaram em mim. No entanto, minha admiração pelo basquete não deve ser interpretada como uma rejeição ou depreciação de outros esportes, incluindo o tênis. Cada esporte carrega sua própria beleza única, e tenho imenso respeito pela dedicação e talento demonstrados por atletas em várias disciplinas, incluindo o tênis.

Minhas observações anteriores sobre Nick Kyrgios não tiveram a intenção de minar sua inteligência ou habilidades. Em vez disso, pretendia simplesmente expressar minha perspectiva sobre certos aspectos de seu estilo de jogo, fazendo comparações com a paixão e a intensidade frequentemente associadas ao basquete. Foi uma tentativa de destacar a natureza dinâmica e cativante de sua abordagem ao jogo, não uma crítica de seu caráter ou capacidades.

Quero me abrir com você sobre uma parte da minha vida que deixou uma marca indelével em minha jornada. Um tempo que me colocou frente a frente com medo, adversidade e crescimento pessoal. Em 2010, como um garoto caucasiano branco crescendo na Grécia, me vi enredado nas garras da crise econômica grega, um período que mudou para sempre minha perspectiva sobre o mundo e a resiliência dentro de mim.

A turbulência econômica que atingiu meu amado país foi acompanhada por um fenômeno insidioso, o da rotulagem nacional. As pessoas começaram a julgar e categorizar os indivíduos com base apenas em sua nacionalidade grega, atribuindo culpa e fazendo generalizações abrangentes sobre toda uma população. Aos olhos do mundo, fomos reduzidos a meros estereótipos, carregando o fardo das lutas de uma nação, independentemente de nossas circunstâncias ou contribuições individuais.

O que realmente me assustou, porém, foi o racismo que emergiu dessa rotulação de nação. Como um jovem tentando entender o mundo e meu lugar nele, experimentei em primeira mão a dor do preconceito e da discriminação. De repente, tornei-me alvo de palavras ofensivas, exclusão e julgamento simplesmente por causa de minha herança grega. Os relacionamentos que eu acalentava mudaram da noite para o dia, deixando-me isolado e desanimado.

Ao enfrentar as duras realidades do racismo, jurei superá-lo, para provar que meu valor e identidade não eram definidos pelas circunstâncias econômicas de meu país. Fiz uma escolha consciente de apagar a amargura persistente daqueles anos e abraçar as lições que eles me ensinaram. Eles me ensinaram empatia e como é importante ver além dos rótulos e entender as realidades complexas que moldam os indivíduos.

Lamento profundamente qualquer mágoa ou ofensa que minhas palavras possam ter causado. É essencial lembrar que todos temos pontos de vista e interpretações diferentes, e é por meio do diálogo aberto e da compreensão que podemos preencher lacunas e promover conexões genuínas.

No futuro, me comprometo a estar mais atento às minhas palavras e ao impacto que elas podem ter. Acredito firmemente na promoção da inclusão e na celebração da diversidade. Espero que possamos nos envolver em conversas respeitosas que permitam opiniões divergentes, mantendo a empatia e o respeito uns pelos outros.

Obrigado por me dar a oportunidade de esclarecer minha posição e intenções. Sua compreensão e apoio significam muito para mim. Vamos continuar a valorizar nosso amor compartilhado pelos esportes, celebrando a beleza e a paixão que eles trazem para nossas vidas”.