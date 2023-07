Tsitsipas: ‘Murray é maratonista, gosta de ficar horas em quadra’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 20:51 Compartilhe

Pouco mais de 1h após bater o escocês Andy Murray, ex-número 1 e atual 40º, de virada, numa batalha de dois dias em Wimbledon, o grego Stefanos Tsitsipas, 5º, conversou com jornalistas e falou de te vencidos dois campeões de Slam em sequência.

Tsitsipas começou falando da vitória sobre Murray: “Estou um pouco cansado. Não tem sido fácil, especialmente quando você enfrenta Andy Murray. Ele é um maratonista, gosta de correr muito, gosta de estar em quadra por horas a fio. Isso também faz parte de sua força como tenista. Ele tem capacidade e habilidade para ficar muito tempo na quadra, o que torna o jogo bem físico. Foi o caso hoje. Esses dois sets pareciam muito longos. Lembro que em algum momento do quinto eu estava pensando que parecia que íamos tocar para sempre”.

A partida havia sido interrompida no fim do dia desta quinta-feira, logo ao final do terceiro set. A suspensão da partida ocorreu por falta de luz natural. Naquele momento, o escocês vencia por 2 sets a zero.

Vindo de uma vitória também em 5 sets contra o austríaco Dominic Thiem, campeão do Us Open 2019, Tsitsipas chegou a sua segunda Vitória consecutiva diante de um campeão do Grand Slam e foi questionado sobre essa experiência.

“Essa também é a razão pela qual estou fazendo a pré-temporada, para poder passar por esses jogos se eles acontecerem. Estou pronto para qualquer coisa. Infelizmente não posso planejar quanto tempo quero jogar. Às vezes, só preciso aceitar o que vem do outro lado da rede. Acho que nunca fiz duas partidas em cinco sets seguidas antes. Não me lembro de uma ocorrência como essa no passado nas duas primeiras rodadas de um Grand Slam. Acho que há uma primeira vez para tudo”, pontuou.