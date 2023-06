Troca de Kristaps Porzingis para o Boston Celtics tem novos capítulos e outro time entra no negócio

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 1:33 Compartilhe

A troca que levaria Kristaps Porzingis ao Boston Celtics ganhou um “capítulo diferente”. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Los Angeles Clippers desistiu da negociação. O Clippers entraria como a terceira equipe, mas vetou por conta do armador Malcolm Brogdon, segundo o repórter Marc Stein, do site Substack. Por fim, Celtics e Wizards fecharam a transação com a ajuda de outro time: Memphis Grizzlies.

O time de Los Angeles estaria com medo de que a última lesão do armador seria grave demais, ao ponto de prejudicar o restante de sua carreira. Vale lembrar que Brogdon atuou nos playoffs com uma contusão no cotovelo. Como resultado, seu aproveitamento nos arremessos caiu bastante naquele período.

De qualquer forma, Wojnarowski afirmou que o Boston Celtics ainda tentava adquirir Kristaps Porzingis via troca. Entretanto, de uma forma direta ou com a participação de um novo terceiro time. O problema, no entanto, é que o letão teria apenas cerca de uma hora para aceitar ou não a opção em seu contrato, no valor de US$36 milhões.

PATRICK SMITH / AFP

“Eu fiquei sabendo que a troca que levaria Kristaps Porzingis para o Boston Celtics, Malcolm Brogdon para o Clippers, além de uma escolha de Draft e outros jogadores para o Wizards morreu”, afirmou o jornalista. “Agora, tem um prazo para que o atleta cumpra. Ele iria aceitar o último ano do acordo e, então, iria para Boston. Ainda pode acontecer, mas se Boston e Washington conseguirem resolver o negócio entre eles. Talvez, com a presença de uma nova equipe”.

Então, tudo dependia de uma nova conversa entre as duas equipes ou da entrada de uma terceira. E aconteceu.

De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, Marcus Smart vai para o Grizzlies, ao invés de Brogdon.

O Memphis Grizzlies entrou para enviar o armador Tyus Jones ao Wizards. Isso porque o astro Ja Morant está suspenso pelos primeiros 25 jogos da próxima temporada. Assim, Marcus Smart vai ocupar sua vaga enquanto ele estiver fora.

Portanto, a troca fechou da seguinte forma:

Kristaps Porzingis vai para o Boston Celtics, enquanto Tyus Jones é do Wizards. Por outro lado, o time de Boston envia Marcus Smart para Memphis. Além disso, o Grizzlies mandou duas escolhas de primeira rodada para a equipe de Massachusetts. Uma delas (pick 25), é a do Draft desta quinta-feira, enquanto a outra é de 2024. A do Celtics (35), vai para Washington. Por fim, Wizards também vai receber Mike Muscala e Danilo Gallinari.

Assim, a negociação fica completa.

Marcus Smart

Vencedor do prêmio de melhor defensor em 2021/22, o armador estava no Boston Celtics desde a temporada 2014/15. O atleta, que registrou 11.5 pontos, 6.3 assistências e 1.5 roubo de bola na última campanha, era um dos líderes da equipe. Por lá, ele fez parte do time ideal de defesa em três ocasiões: 2019, 2021 e 2022.

Smart vai receber US$18.5 milhões na próxima temporada e seu acordo vai até 2024/25.

Tyus Jones

Mais cedo, o Jumper Brasil informou sobre a possibilidade de o armador sair do Grizziles em troca. Por ter um contrato expirante, o atleta era visto como uma boa moeda de troca. Aliás, o Clippers era um dos times que tinham interesse nele. Ainda pode acontecer, caso o Wizards o dispense. Ele vai receber US$14 milhões.

Kristaps Porzingis

All-Star em 2017/18, quando ainda atuava pelo New York Knicks, o novo reforço do Boston Celtics tem um expirante de US$36 milhões. Ele deverá estender seu acordo com a equipe. Após passagem abaixo do esperado pelo Dallas Mavericks, o ala-pivô foi para o Wizards, onde registrou médias de 22.9 pontos, 8.5 rebotes, 1.5 bloqueio e teve aproveitamento de 38.2% no perímetro em duas temporadas.