Tribunal italiano confirma condenação de ex-prefeita de Turim

27/06/2023

TURIM, 27 JUN (ANSA) – O Tribunal de Apelação de Turim confirmou nesta terça-feira (27) a condenação de um ano e seis meses de prisão para a ex-prefeita da cidade Chiara Appendino.

O veredito das autoridades piemontesas é sobre a participação da parlamentar do Movimento 5 Estrelas (M5S) na confusão na Piazza San Carlo, em 2017, durante a transmissão de um jogo da Juventus na Liga dos Campeões.

Na ocasião, uma confusão tomou conta do local, onde torcedores se acumularam para assistir ao duelo da Velha Senhora contra o Real Madrid. O tumulto deixou mais de 1,6 mil feridos e causou a morte direta de Erika Pioletti e indireta de Marisa Amato.

O Tribunal de Turim afirmou na audiência anterior que Appendino foi “imprudente” e “negligente”, além de ter feito escolhas “precipitadas” em relação ao evento.

“Naturalmente respeito esta sentença, mas, uma vez conhecidas as razões, apresentarei um recurso à Cassação, certa de que posso fazer valer minhas teses de defesa na próxima instância do julgamento. Sempre me defendi das acusações, sem medo e de cabeça erguida”, disse Appendino.

A corte reafirmou quase todas as penas já aplicadas anteriormente, mas absolveu do caso o ex-comissário Angelo Sanna e o ex-chefe de gabinete da polícia de Turim Michele Mollo.

O tumulto foi iniciado por quatro jovens que usaram spray de pimenta no público para cometer roubos. As autoridades italianas condenaram o grupo por homicídio culposo. (ANSA).