O Miami Heat conseguiu uma campanha surpreendente em 2022/23 indo do play-in às Finais da NBA. Isso, aliás, sem a presença de um titular na corrida pelo título. Então, de acordo com o site Sportskeeda, confira três opções de trocas para Tyler Herro na offseason da NBA.

Chicago Bulls

Tyler Herro poderia ser o substituto ideal para Zach LaVine, caso uma separação entre o All-Star e o Bulls aconteça? O ala-armador de 23 anos é cinco anos mais novo do que o astro do Chicago Bulls.

Um movimento assim faria com que o o time de Illinois investisse mais no futuro do que no presente. Vale lembrar que a franquia decepcionou na última temporada e não disputou os playoffs da Conferência Leste.

Em contrapartida, com a chegada de Herro, o Bulls poderia apostar no futuro. O jovem, então, poderia assumir o protagonismo de uma reformulação. Para isso, DeMar DeRozan e Nikola Vucevic também seriam negociados.

Para o Heat, Zach LaVine seria o pontuador de três níveis com que tanto sonham a tempos. Logo, ele também seria uma adição de peso para atuar ao lado de Jimmy Butler. Com isso, o Heat ficaria mais forte para brigar pelo campeonato. Contudo, não há nenhum grande rumor que aponte para essa troca. Ainda mais com melhores opções sendo possíveis para ambos os lados nesses cenários.

Orlando Magic

O Orlando Magic está finalizando sua reconstrução. Com a adição de Paolo Banchero no ano passado, a franquia pode ter encontrado uma peça para chamar de “dono do time”. Ganhar um jogador jovem como Tyler Herro elevaria ainda mais o nível do elenco, mas sem envelhecê-lo.

Por outro lado, já há um acúmulo de jovens jogadores de perímetro na franquia. Casos de Markelle Fultz, Cole Anthony, Jalen Suggs e o recém-draftado, Anthony Black.

Um pacote de Orlando viria nesse sentido com algumas peças veteranas do atual elenco. Gary Harris, por exemplo. Ele é um jogador com impacto comprovado fora da bola nos dois lados da quadra. Talvez Jonathan Isaac, jogador que convive com lesões mas tem o teto de um dos melhores defensores de toda a NBA. No entanto, não há nada que ligue as franquias atualmente.

Portland Trail Blazers

A maior novela de toda a NBA. Em primeiro lugar é importante dizer que qualquer cenário que traga Damian Lillard para Miami contará com opções de trocas Tyler Herro. Seria exigido um grande pacote comercial do Heat. Mas, basicamente, é disso que se trata o negócio.

Em suma, Herro é a grande moeda de troca para o Blazers aceitar um acordo com Miami. Sua presença significaria mais um jovem jogador que moldaria o recomeço da franquia. Uma parceria com Shaedon Sharpe e Scoot Henderson, afinal, seria uma boa maneira de iniciar uma reconstrução.

Lillard é o homem do momento no mercado e poucos times tem um encaixe tão perfeito com as características do armador como Miami. Isso realmente colocaria o Heat em modo All-in e seria o grande movimento que a franquia conquistar um título com Jimmy Butler.

Um novo capítulo da novela, aliás, saiu segunda-feira (26). Sam Amick, do site The Athletic, disse que uma reunião entre a astro e a direção do Blazers acontecerá. Nela, será discutido os termos de uma possível permanência de Lillard. As opções são: assinar novamente com Jerami Grant na agência livre ou conseguir uma grande adição no mercado, como Draymond Green.

Há um desejo do armador em ir para o Miami Heat. Isso se Portland não atender às exigências do seu principal jogador. Até lá, o futuro de Lillard e Herro fica em aberto.