Treinador de Musetti chama Rune de ‘cretino’ e o acusa de ‘catimba’

27/06/2023 - 19:55

O treinador do italiano Lorenzo Musetti, Simone Tartarini, concedeuuma entevista ao meio italiano OASports na qual chama o dinamarquês de “Sr. Cretino” e o acusou de ‘catimba’ para desconcentrar Musetti em jogo válido pelas 4ªs em Queen’s, na semana passada.

O treinador começou a conversa analisando o pupilo de 21 anos e afirmou que apesar de conseguir executar melhor os planos de jogo, Musetti ainda peca e falha nas questões emocionais e isso lhe custa partidas.

“Musetti ainda não tem a continuidade necessária e os seus estados emocionais podem condicioná-lo porque quando não está confiante vai muito para trás e, principalmente na grama,se mete em problemas”, pontuou.

Tartarini foi perguntado se ele se referia a coisas como o pedido médico feito po Rune em Queen’s que claramente incomodou o italiano, que vencia o primeiro set em 4/1 e levou a vitada para 6/4 7/5. “Rune é o clássico ‘Senhor Cretino’ e ele claramente chamou atendimento de propósito para fazer Lorenzo perder a concentração, mas Lorenzo foi muito ingênuo. Após o tratamento do pulso, Rune não estava mais batendo como costumava e nunca mais colocou uma bola fora de quadra. Lorenzo jogou fora um set e isso o condicionou mentalmente porque durante toda a partida ele cometeu erros. Ele tem que aprender a seguir em frente nesses momentos e é algo que ele luta para fazer em termos de gestão”.

O jornalista então questiona o treinador de 54 anos sobre as críticas feitas por Rune a Musetti, que acabou acertando o dinamarquês com uma bolada no decorrer o jogo. “Vou ter que voltar a dizer, ele é um “Sr. Cretino” e muito arrogante, afinal, todos nos lembramos das polêmicas do passado com (Stan) Wawrinka e (Casper) Ruud. Também ficamos desiludidos porque o conhecíamos há algum tempo e Musetti treinou frequentemente com ele, tendo feito uma carreira paralela no circuito juvenil. Lorenzo se desculpou várias vezes por aquele golpe e claramente não o fez de propósito, mas agora entendemos que tipo de gente Rune é”.