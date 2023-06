Treinador de MMA compara Anderson Silva com Charles do Bronx em podcast: “Hoje, ele é o maior nome”

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 9:33 Compartilhe

Diego Lima, treinador de Charles do Bronx, esteve presente no podcast “MMA hoje”, em que ele comparou o seu lutador com o Anderson Silva, ex-campeão peso-médio do UFC, sobre quem seria o “maior lutador”. Em resposta, Diego afirma que, nos dias atuais, Charles é superior ao “Spider”.

– Essa comparação é polêmica, mas para mim, o Charles é maior. A pandemia fez a gente avançar 10 anos em um, isso fez com que o crescimento avançasse muito mais também. A ‘viralização’ do Charles nas redes sociais foi muito maior do que a do Anderson, mesmo ele (Anderson) estando na Rede Globo, e o Charles nunca teve luta exibida pela Globo. Mesmo assim, hoje as rede sociais são maiores. Eu sou suspeito para falar, mas hoje, Charles do Bronx é o maior nome – disse o treinador.

Para muitos, Anderson Silva é o maior lutador de MMA e do UFC de todos os tempos. Na carreira, o “Spider” fez 46 lutas, teve 34 vitórias, 11 derrotas e uma luta sem resultado. Até hoje, Anderson possui o recorde de 16 vitórias seguidas no UFC, sendo 11 vezes em lutas válidas pelo cinturão, fazendo com que o brasileiro fosse o campeão do peso-médio por mais de sete anos.

Charles do Bronx é o primeiro colocado no ranking da divisão de até 70kg e é ex-campeão peso-leve do UFC, sendo recordista do UFC como o maior vencedor da história por nocaute ou finalização com 20, lutador com maior número de finalizações, com 16 vitórias, e lutador com o maior numero de bônus por performance, com um total de 19. Na carreira, o paulista de 33 anos coleciona 34 vitórias, nove derrotas e uma luta sem resultado no MMA.