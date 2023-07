Transferência de Declan Rice para o Arsenal pode atrapalhar negociação do Chelsea com meio-campista do Brighton

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 15:34 Compartilhe

O Chelsea se desfez de quase um time completo ao vender seus jogadores na atual janela de transferência do verão europeu. Precisando reconstruir o elenco, os Blues definiram o alvo da vez: Moisés Caicedo, do Brighton. O jogador deseja a transferência, mas os custos se tornaram problema entre os clubes.

Os ‘Seagulls’ estipularam o custo de venda do jogador em, no mínimo, 100 milhões de libras (em torno de R$624 milhões), mas os londrinos têm intenção de pagar somente cerca de £80 milhões. A divergência nos valores pode ser um dificultador para a transferência.

Segundo o jornal ‘The Guardian’, a referência pelo valor de Caicedo se deu pela comparação da provável venda de Declan Rice, do West Ham para o Arsenal, por £105 milhões, prestes a se tornar o jogador britânico mais caro da história.

Para dificultar ainda mais a venda de Caicedo, o Brighton também compara a compra de Enzo Fernández, ex-Benfica, que chegou ao Chelsea em janeiro deste ano, pelo valor de £106,8 milhoes.

Com a saída de Kanté e Kovacic, o meio-campista, que tem contrato até 2027, renovado recentemente, em janeiro, se tornou o principal desejo de Mauricio Pochettino, técnico do Chelsea.