Tottenham anuncia contratação de James Maddison, ex-Leicester

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 17:23 Compartilhe

O futebol da Inglaterra vive uma quarta-feira de anúncios. Após Arsenal anunciar a contratação de Kai Havertz, foi a vez do Tottenham divulgar o novo jogador para a temporada 2023/24: James Maddison, ex-Leicester. O clube fechou contrato com o meio-campista até 2028. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o valor da negociação foi de 40 milhões de libras (cerca de R$245 milhões).

Maddison foi revelado pelo Coventry City, em 2014, e em 2016, transferido para o Norwich City, onde ficou por dois anos. Por lá, disputou 53 partidas, marcou 16 gols e 13 assistências, marcando a carreira no segundo ano como artilheiro e com o prêmio de Jogador da Temporada do time.

+ Americana ex-UFC entra no OnlyFans: saiba nomes do esporte que vendem conteúdos na plataforma

Na temporada 2018/19, fechou com o Leicester, onde defendeu por cinco anos, sendo o clube em que mais jogou e se destacou. Pelos ‘The Foxes’, fez 203 partidas, marcou 55 gols e ficou marcado pelo prêmio de Gol do Mês da Premier League, em setembro de 2020, contra o Manchester City.

A carreira na seleção inglesa teve início em outubro de 2018, com a primeira convocação, mas a estreia foi somente em 2019, pelas Eliminatórias da Euro 2020, contra Montenegro. O jogador foi convocado para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, mas não atuou em nenhuma partida.