Tottenham anuncia contratação de goleiro ‘substituto de Lloris’

O Tottenham anunciou, nesta terça-feira, a contratação do goleiro Guglielmo Vicario, de 26 anos, junto ao Empoli, da Itália. A contratação custou cerca de 19 milhões de euros aos cofres da diretoria londrina, e Vicario assinou um vínculo com duração até o fim do primeiro semestre de 2028, recebendo a camisa de número 13.

Em 32 jogos, o arqueiro italiano sofreu apenas 41 gols, mantendo a meta intacta em sete oportunidades. O bom rendimento, que chamou a atenção dos Spurs, ajudou a equipe do Empoli a se erguer e evitar o rebaixamento na primeira divisão do Campeonato Italiano, terminando a competição na 14ª posição.

Vicario chegou às categorias de base da Udinese em 2013, passando por empréstimos a clubes como Fontanafredda, Venezia, Cagliari e Perugia. Pela equipe de Udine, não chegou a atuar no elenco profissional, recebendo a oportunidade apenas no Empoli. Titular dos Azzurri desde 2021, Guglielmo chega como o goleiro mais caro da história do Tottenham, superando Hugo Lloris, que custou 12,6 milhões de euros em 2012.

O goleiro chega para ser o provável substituto do próprio Lloris, que tem contrato com os Spurs até junho de 2024, mas está em uma lista interna de jogadores negociáveis. A última temporada do arqueiro francês foi marcada por certa instabilidade no gol dos londrinos e o futebol árabe tem o goleiro como alvo para rechear sua liga nacional com mais um jogador de nível mundial.