Toth pede desculpas a Zhang: ‘Não pensei que iria causar tamanha tempestade’

A húngara Amarissa Toth, 548ª da WTA, decidiu pedir desculpas a chinesa Shuai Zhang (foto) 2 dias depois de vencer na estreia no WTA de Budapeste, na Hungria, após abandono da chinesa revoltada com o comportamento do público e marcação errada da arbitragem.

Nesta quarta-feira, Toth que havia comemorado a vitória sobre Zhang em quadra e após a partida, foi derrotada pela ucraniana Kateryna Baindl, que aproveitou a entrevista em quadra para se solidarizar com a chinesa.

“Preciso aproveitar o momento para falar sobre o que tem acontecido. Jamais imaginei que meu primeiro jogo em nível WTA iria causar tamanha tempestade e eu lamento muito por tudo que aconteceu”, iniciou a tenista que pelo vídeo pareceu esta recitando um pedido de desculpas.

“Eu respeito Shuai (Zhang) como pessoa, tal como atleta. Nunca foi minha intensão ser desrespeitosa, deixar triste ou machucar alguém como Shuai”, seguiu a jovem.

“Eu entendi que foi como eu celebrei ao fim e após ele e lamento por isso. Poém, eu fui dominada po minhas emoções e também o calor do jogo, fui dominada pelo momento. Estou focada no tênis e não quero vencer desse jeito”, ponderou Amarissa Toth.

“Espeo que no futuro eu possa sentar e conversar com Shuai paa dizer-lhe quão mal me senti por terminar o jogo assim”, finalizou.