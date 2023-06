Torcida do Vasco faz protesto em sede e ‘enforca’ Luiz Mello, CEO da SAF

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 11:31 Compartilhe

A torcida do Vasco realizou um novo protesto próximo a São Januário, sede do clube. Desta vez, o alvo foi o CEO da SAF, Luiz Mello, que teve um enforcamento simulado pelos aficionados, com a utilização de uma foto do dirigente e uma camisa do Flamengo, além de uma placa com os dizeres “Luiz Mengo”.

Luiz foi alvo de uma investigação interna após ser descoberta uma ligação sua com o programa de sócio-torcedor do Rubro-Negro ao assinar o termo de posse no Cruz-Maltino, em 2022. No documento, um dos pontos que impediria o mandatário de assumir o cargo é a existência de um “vínculo associativo com clube ou entidade de prática esportiva, exceto pelo acionista fundador”. Ao ser questionado sobre a relação, Mello se defendeu as acusações.

– Minha relação com o futebol começou antes de eu ser um profissional deste mercado. É o que acontece com quase todo brasileiro. Me preparei durante toda a minha vida para trabalhar neste segmento e ser CEO do Vasco é a realização de um sonho. Independente de qualquer relação passada, hoje eu vivo, respiro, me doo e torço pelo Vasco da Gama com todas as minhas forças. Grandes treinadores do Vasco eram torcedores do Flamengo e do Fluminense. Grandes ídolos do clube tinham admiração por rivais e nem por isso deixaram de honrar a camisa vascaína. Qualquer movimento em uma direção diferente dessa também seria ir contra meu sonho – disse o dirigente.Boneco com referências a Luiz Mello foi pendurado em São Januário (Foto: Reprodução)

Além do boneco, uma faixa foi pendurada na Avenida Brasil, logradouro próximo ao estádio vascaíno, com novas críticas direcionadas à 777 Partners, dona da SAF do Vasco. A placa continha os dizeres “Cadê o aporte? 17771 Partners”.

+ Torcida do Vasco esgota ingressos de arquibancada para partida contra o Goiás pelo Brasileirão

Apesar do clima ruim e de pressão, o Vasco entra em campo nesta quinta-feira (22), enfrentando o Goiás em São Januário. O jogo acontecerá às 20h (horário de Brasília) e será válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Cruz-Maltino ultrapassará o Esmeraldino e ficará mais perto de deixar a zona do rebaixamento.

E MAIS: