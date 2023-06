Torcida do Flamengo esgota ingressos e prepara festa para jogo contra o Aucas, pela Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 13:27 Compartilhe

A torcida do Flamengo esgotou toda a carga de ingressos para o jogo contra o Aucas, pela Libertadores. Existe expectativa pela quebra de recorde de público, já que a Nação terá o Maracanã praticamente inteiro à disposição, por conta da baixa procura de torcedores da equipe equatoriana. Por isso, há a possibilidade de nova linda festa para fechar a fase de grupos com chave de ouro.

As vendas de ingressos abriram na última terça-feira (14) e seguiram até o fim de semana, quando os rubro-negros finalizaram a carga de quase 60 mil ingressos. Os preços variavam entre R$ 25 (meia do Setor Norte) e R$ 800 (inteira do Maracanã Mais), e a entrada no estádio será feita de três maneiras diferentes: cartão ingresso (para o usuário ativo, apenas), QR Code ou voucher impresso.

Para a Nação, Libertadores já virou sinônimo de grandes festas no Maracanã e, nesta quarta-feira, não deve ser diferente. Ainda não há certeza de mosaico, algo que é mantido em sigilo para não estragar o esforço dos torcedores, mas há expectativa de faixas paralelas no Setor Norte, balões, fumaça vermelha e preta, além de fogos de artíficio, nos moldes do jogo contra o Racing, na rodada anterior.

O duelo também é importante para o Flamengo, que ocupa a segunda posição no Grupo A. A classificação já está bem encaminhada, mas o Rubro-Negro ainda luta pela liderança do certame com o Racing, da Argentina. Para sonhar com a ponta, a equipe de Jorge Sampaoli precisa vencer o Aucas e torcer por um tropeço dos argentinos diante do Ñublense.



Ambos os jogos serão disputados na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Assim como o Flamengo, o Racing também receberá seu adversário, com possibilidade de confirmar de vez a classificação na liderança do Grupo A. Os duelos definem quem vai para o Pote 1 e quem vai para o Pote 2 do sorteio das oitavas de final da Libertadores.