Torcedores se dividem sobre espera por Ancelotti após derrota do Brasil para Senegal

O Brasil sofreu uma dura derrota para Senegal nesta terça-feira, em amistoso realizado em Portugal, o que trouxe novamente à tona a pauta sobre a espera por Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid.

Na internet, muitos torcedores comentaram sobre o fato enquanto a Seleção era derrotada por 4 a 2, e o clima nas redes sociais foi de divisão.

Enquanto alguns defendem a espera pelo treinador e veem a derrota como um sinal de que a chegada do italiano é necessária, outros afirmaram que, na situação atual da equipe, aguardar por um técnico poderia ser prejudicial demais no ciclo para a Copa do Mundo.

Além disso, alguns torcedores ainda questionaram a capacidade de Ancelotti de dar um padrão ao time brasileiro e destacaram — de maneira negativa — o nível dos convocados para o amistoso.

O Brasil até abriu o placar no primeiro tempo, em gol marcado por Lucas Paquetá logo no início, mas levou a virada de Senegal após tentos de Habib Diallo, Sadio Mané e um contra de Marquinhos.

O próprio zagueiro diminuiu o prejuízo e anotou o segundo da Seleção, mas Mané cobrou pênalti no fim para definir o 4 a 2 a favor dos senegaleses.

