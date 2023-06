Torcedores perdem a paciência com titular da Seleção Brasileira: ‘Pesadelo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 18:36 Compartilhe

A Seleção Brasileira perdeu para Senegal nesta quinta-feira, por 4 a 2, em amistoso. Após a derrota em Portugal, alguns perfis nas redes sociais criticaram o atacante Richarlison, que perdeu uma grande chance de gol. Internautas relembraram uma declaração dada pelo atleta na última semana.

– Não acho que estamos exagerando com o Richarlison não. O cara que diz “sou o homem gol, a 9 é minha” tem que se garantir em campo. Marra de Romário e futebol de Val Baiano – criticou um perfil.

– Por favor, me tira desse pesadelo chamado Richarlison como referência do ataque brasileiro até 2030 mesmo com 4 gols por temporada – comentou outra conta ligada a futebol.

+ Ex-jogador do Palmeiras anuncia despedida da Band: ‘Aprendizado e crescimento’

– O misterioso caso de Richarlison, que é camisa 9 e homem-gol, mas não consegue fazer gol – brincou mais um perfil.

Na semana passada, Richarlison concedeu coletiva de imprensa e se intitulou “homem-gol” da Seleção Brasileira. Com a camisa do Brasil, o jogador de 26 anos marcou 20 gols em 44 jogos. O centroavante teve temporada ruim no Tottenham-ING, onde balançou as redes apenas três vezes em 35 partidas.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90https://twitter.com/alexcrfla/status/1671247140377579523https://twitter.com/FUTEMENTALES/status/1671242456279445512https://twitter.com/Oledobrasil/status/1671238745968836612

E MAIS: