Torcedores do Santos se uniformizam e desafiam elenco do clube, mas partida é negada

No protesto realizado pela torcida do Santos na manhã deste sábado (17), uma situação insólita chamou a atenção. Onze membros da torcida santista estavam uniformizados no meio da manifestação.

Com um goleiro, dez jogadores de linha e uma bola, os adeptos do Peixe estavam preparados para um duelo contra o elenco profissional do Alvinegro Praiano.

Contudo, a ideia da partida foi prontamente negada pela comissão técnica do Santos e o duelo não ocorreu.

Essa foi apenas uma das ações da torcida no duelo. Pipocas arremessadas, faixas com dizeres contra a gestão do atual presidente e caixões com imagens de membros do Comitê Gestor e dos jogadores Bauermann e Nathan foram algumas das ações da torcida santista.

A reação ocorre após uma sequência de oito jogos sem vencer, incluindo as eliminações do clube na Copa do Brasil e na Sul-Americana.

