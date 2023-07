Torcedores do PSG protestam sobre possível contratação de Vlahović e ameaçam jogador: ‘Nós te cortaremos três dedos’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/07/2023 - 17:30 Compartilhe

Nesta segunda-feira (17), alguns torcedores do Paris Saint-Germain, pertencentes à torcida organizada ‘Ultras do PSG’, protestaram, em frente ao Estádio Parque dos Príncipes, contra a contratação de Vlahović, da Juventus, chegando a ameaçar cortar três dedos do jogador.

O atacante da equipe de Turim despertou interesse do clube parisiense após rumores de uma saída do titular Kylian Mbappé. A revolta dos torcedores tem explicação. Em 2021, na vitória da Sérvia sobre Portugal, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o jogador tirou uma foto, ao lado de Filip Kostić e Stefan Mitrović, fazendo um sinal com três dedos das mãos e vestido com uma blusa que mostra o mapa da Sérvia e a presença Kosovo, mostrando que o país não é independente e faz parte do território sérvio.

O gesto de três dedos da mão é considerado um símbolo nacionalista sérvio, que ressalta uma superioridade do país em relação ao Kosovo, que não aceita a independência, dada em 2008. Para agravar a situação, o mesmo símbolo também é identificado como uma ‘Saudação Kühnen’, criado por Michael Kühnen, e que seria uma referência de neonazistas da Europa.

Apesar dos dois significados, o registro de Vlahović seria pela primeira explicação por conta do ultranacionalismo sérvio, que é mau visto em parte da Europa por conta dos conflitos políticos. As faixas de protestos dos Ultras tinham frases como ‘Vlahovic em Paris: nós te cortaremos três dedos’ e ‘De Paris à Pristina: cosmopolitas e orgulhosos’.