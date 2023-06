Torcedores do Palmeiras fazem protesto contra Leila Pereira: ‘Avião não é contratação’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 12:59 Compartilhe

As duas derrotas consecutivas do Palmeiras para Bahia e Botafogo, pelo Brasileirão, acabaram sendo o estopim para gerar protestos por parte da Mancha Verde, principal organizada do clube. Os torcedores se reuniram em frente à sede da Crefisa, empresa da presidente, para se manifestarem pedindo reforços para o elenco e ironizando a compra do avião que servirá ao Verdão como transporte.

O protesto deixou claro que a organizada está “fechada” com o elenco e Abel Ferreira, como diz uma das faixas estendidas no local. O foco da manifestação foi a cobrança por reforços, tanto é que outra faixa colocada pelos torcedores tinha escrito “Cadê as contratações?”. Além dessas, estiveram lá “Qualifique o elenco”, “Time ganha jogo, elenco ganha títulos” e “Cumpra as suas promessas”.

Mas o protesto não ficou apenas nas faixas. A organizada levou sua bateria para o local e começou a entoar músicas como a tradicional “Ô, Ô, Ô, queremos jogador” e outras que fizeram referência e ironizaram a compra do avião por parte da empresa aérea de Leila Pereira, que será utilizado prioritariamente pelo Palmeiras.

– “Olha quem chegou, é o avião, o volante do porco”

– “Tá de tiração , vendeu o Scarpa e comprou o avião”

– “P*** que pariu, na próxima contrata um navio”

Vale lembrar que o Palmeiras contratou apenas dois jogadores para a atual temporada: Artur, que veio do Bragantino, e Richard Ríos, que veio do Guarani. Ambos chegaram apenas após a disputa do estadual, por volta de abril. O volante “camisa 5” pedido por Abel Ferreira desde a saída de Danilo, para o Nottingham Forest-ING, ainda não foi contratado. Leila Pereira, na terça-feira (27), durante evento da entrega de seu avião, afirmou que o clube está em busca de reforços para o meio do ano, mas avisou que não fará loucuras.

!ELENCO GANHA TÍTULO! ???????? Torcedores do Palmeiras protestam em frente a sede da Crefisa, pela falta de reforços para o elenco, e criticam a compra do avião, feita pela presidente do clube paulista, Leila Pereira. pic.twitter.com/C9HPOPXRtb — Lance! (@lancenet) June 29, 2023

Ingressos caros

A organizada também aproveitou o protesto para reclamar sobre o preço dos ingressos para assistir aos jogos no Allianz Parque cantando “P*** que pariu, é o ingresso mais caro do Brasil”. Para a partida desta quinta-feira (29), contra o Bolívar-BOL, pela Libertadores, o bilhete mais barato custa R$ 180 e o mais caro R$ 360. Os valores praticados são os mesmos de domingo (25), na derrota para o Botafogo, pelo Brasileirão. A Mancha alega que diminuir o preço das entradas era uma promessa de campanha da presidente.

Confira a nota oficial divulgada pela organizada:

“Civilizadamente, na manhã desta quinta-feira, protestamos pedindo reforços para o elenco e contra o valor absurdo dos ingressos cobrados pelo Palmeiras.

A cobrança por reforços vem desde o final do ano passado. Ainda na comemoração do Brasileirão 2022, o presidente Jorge e o vice Fezinho alertaram o vice-presidente do clube Paulo Buosi sobre a necessidade de reposição das saídas de Scarpa e Danilo, além de reforços na defesa e de um reserva para o Veiga. As cobranças seguiram na Copinha e no início do Paulistão.

Agora, às vésperas da abertura da janela de transferências, intensificamos as cobranças, devido ao afunilamento das competições e ao risco iminente de lesões, como a sofrida pelo volante Zé Rafael.

Reiteramos que estamos fechados com o elenco atual e com o técnico Abel Ferreira. Nossa cobrança vem ao encontro do que já foi dito pelo técnico Abel Ferreira (necessidade de reposição) e visa qualificar ainda mais o elenco, não desmerecendo quem dele já faz parte.

Isto posto, vamos ao Allianz Parque hoje à noite para apoiar incondicionalmente nossa equipe, rumo a mais uma vitória.

#AvantiPalestra

Diretoria Mancha Alvi Verde”