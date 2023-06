Torcedores do Palmeiras elegem vilão em derrota para o Bahia: ‘Tenebroso’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 0:10 Compartilhe

O Palmeiras perdeu o primeiro jogo no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova. Após o resultado negativo por 1 a 0, torcedores do Alviverde detonaram o meia Bruno Tabata, que foi titular na partida.

– O Palmeiras parece que entrou contra o Bahia já pensando no Botafogo. Jogo ridículo de horrível. Bruno Tabata é um terror, fez uma partida tenebrosa – escreveu um torcedor.

– Luis Guilherme em três minutos já fez mais que o Tabata em 70 minutos. Inacreditável Abel insistir no Tabata – comentou uma página de torcedores do Palmeiras.

– Parabéns Bruno Tabata, mais um jogo que você fez um total de 0 coisas – ironizou outro perfil ligado ao Alviverde.

– Palmeiras mereceu perder só pelos 70 minutos de Bruno Tabata em campo – criticou mais um torcedor do time paulista.

Tabata foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo, por Luis Guilherme. Com o resultado, o Palmeiras estacionou nos 22 pontos, na segunda posição do Brasileirão. Na próxima rodada, o time paulista encara o líder Botafogo, no domingo.https://twitter.com/bielvaquer/status/1671707171392765952https://twitter.com/Palestra_News_/status/1671701695288557568https://twitter.com/sepmemes_/status/1671700365798961152https://twitter.com/ragacosep/status/1671707214535434241

