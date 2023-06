Torcedores do Manchester United preparam protestos contra donos do clube, afirma jornal

A torcida do Manchester United prepara um protesto contra os donos do clube. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, torcedores devem se reunir em frente à megaloja de Old Trafford, para realizar manifestações contra a indefinição da situação de venda do clube, que já se arrasta há oito meses.

O grupo “The 1958”, torcida organizada do United, afirmaram que estarão na loja do estádio do clube para pedir a saída rápida dos Glazers, família que administra o Manchester, e a venda para um dos interessados. O protesto deve acontecer no local para coincidir com o lançamento dos novos uniformes da equipe.

Os Glazers têm realizado basicamente um leilão para tentar lucrar ao máximo com a venda. A lista foi enxugada com o decorrer dos meses e há dois interessados na compra: o sheik qatari Jassim bin Hamad al-Thani e o bilionário britânico Sir Jim Ratcliffe. A próxima temporada começará em sete semanas e os aficionados querem que as negociações se concretizem para que a janela de transferências se volte para contratações no elenco.

DON’T FEED GLAZER GREED!

The 1958 will have a presence at the megastore on Tuesday.

A legal protest from 9:45am. Be there!

Bring your anti Glazer flags and banners!

Be loud, be visual. We don’t stop until they sell our club! #GlazersOut#BoycottAdidas pic.twitter.com/auypVhZ3v6

— The 1958 (@The__1958) June 25, 2023