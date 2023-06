Torcedores do Fluminense se manifestam contra possível chegada de jogador ao clube: ‘Clayson não’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 17:45 Compartilhe

Os torcedores do Fluminense se manifestaram nas redes sociais contra a contratação do atacante Clayson. O clube carioca foi apontado como possível novo destino do jogador, que atualmente defende o V-Varen Nagasaki, do Japão. A hashtag #ClaysonNão entrou entre os assuntos mais comentados desta segunda-feira.

Em 2021, uma mulher, de 22 anos, acusou o atacante de agressão. Na época, Clayson teve o contrato rescindido com o Cuiabá, após se declarar culpado do crime para o clube. Ele foi devolvido ao Bahia, que também optou por não seguir com o atleta.

+ Marcelo no meio de campo? Fluminense pode ter alternativa com a chegada de Diogo Barbosa

Clayson foi absolvido em julgamento sobre o caso em setembro de 2022. Mesmo assim, alguns torcedores do Fluminense se manifestaram contra a chegada do atacante nas redes sociais. Confira abaixo as reações:

– Um clube sério não deve manchar sua história trazendo um AGRESSOR de mulher para o elenco, não somos a favor da contratação do atleta Clayson. Independente se é bom ou ruim de bola, não sou a favor da contratação, Fluminense é um clube sério e respeitem a instituição – publicou um torcedor. https://twitter.com/leonardofmv/status/1670827520558612490

– Clayson????? CLAYSON, FLUMINENSE????Jogador com histórico de agressão à mulher. Isso por si só já é motivo pra nem pensar nele, tanto que foi DEVOLVIDO ao Bahia pelo Cuiabá e foi jogar no JAPÃO. Fora que não resolveria absolutamente NADA no time. Rezando pra que seja só boato – publicou Magno Navarro, ex-Globo.https://twitter.com/onavarromagno/status/1670840493691879447

– Se o Flu acertar com o Clayson, a melhor forma de protesto contra isso será a torcida não ir ao estádio. Ficar gritando em rede social não faz efeito. Um estádio vazio em forma de protesto faz – disse outro torcedor.https://twitter.com/torcidatricolor/status/1670838818046394369

– Quem reabilita agressor de mulher é a cadeia. Clayson não é bem vindo no Fluminense – concluíram. https://twitter.com/lacraiatricolor/status/1670868182083436545

E MAIS: