Torcedores do Flamengo comemoram titularidade de Bruno Henrique: ‘Diferente’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 22:06 Compartilhe

O retorno de Bruno Henrique ao time titular do Flamengo, nesta quarta-feira, deixou os torcedores empolgados nas redes sociais. Logo nos primeiros minutos da partida contra o Aucas-EQU, o atacante partiu em uma de suas tradicionais arrancadas e levou os internautas à loucura.

Bruno Henrique passou por meses de recuperação após sofrer uma grave lesão no joelho, e a partida desta quarta, pela Libertadores, é sua primeira como titular desde então.

+ Confira o ranking dos clubes mais falados do Brasil nas mídias digitais

Entre os principais comentários, a grande maioria celebra o retorno do atacante ao onze inicial. Por outro lado, a volta de Bruno Henrique causou o surgimento de comparações com outros jogadores, e o nome de Everton Cebolinha foi um dos criticados.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

Um dos grandes expoentes do Flamengo vencedor dos últimos anos, Bruno Henrique já acumula mais de 190 jogos com a camisa rubro-negra, com a qual anotou 80 gols. O retorno do atleta é um desejo de longa data da torcida, ainda reticente com o trabalho de Jorge Sampaoli.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

O Flamengo disputa a última rodada da fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira, contra o Aucas, no Maracanã. Pedro e Léo Pereira marcaram ainda no primeiro tempo, e a equipe precisa de um tropeço do Racing-ARG — aliado a uma vitória no Rio — para tomar a primeira posição do grupo.

Confira algumas reações ao retorno de Bruno Henrique aos titulares do Flamengo: