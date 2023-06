Torcedores do Corinthians exaltam jovem após vitória na Libertadores: ‘Vai ter que jogar’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 0:48 Compartilhe

Recheado de jovens atletas, o Corinthians venceu o Liverpool-URU, por 3 a 0, na última rodada da Libertadores. Nas redes sociais, torcedores do clube paulista elogiaram a atuação do goleiro Carlos Miguel, de 24 anos, que pegou um pênalti no duelo na Neo Química Arena.

– Todo o respeito ao Cássio. Nem acho que ele vem jogando mal como se diz por aí. Mas o Carlos Miguel vai ter que jogar, né? O pênalti coroa uma partidaça – comentou um internauta.

– Eu tinha muito medo do Cássio se aposentar, até chegar o Carlos Miguel. ‘Moleque’ passa uma confiança absurda – elogiou outro corintiano.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

– Não ironicamente eu me sinto mais seguro com o Carlos Miguel no gol do que com o Cássio. Aliás, eu me sentiria confortável em brigar pelo meio de tabela se nosso time fosse esse aí com a folha baixa e organizando a casa no financeiro – opinou mais um torcedor.

– Fico feliz em saber que temos o Carlos Miguel como substituto do Cássio – escreveu uma corintiana.

+ Transforme qualquer TV em Smart e assista aos jogos do seu time do coração quando quiser!

Eliminado precocemente do torneio com o clube, Vanderlei Luxemburgo usou o jogo para aproveitar os jovens da equipe. Além de Carlos Miguel, outros atletas tiveram oportunidade de atuar, como Caetano, Wesley Gassova, Matheus Araújo e Felipe Augusto.