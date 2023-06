Torcedores do Botafogo ‘invadem’ perfil de Cristiano Ronaldo: ‘Deixa o Luís Castro em paz’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 21:24 Compartilhe

Os torcedores do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro em 2023, estão seriamente preocupados com a possível saída do técnico Luís Castro para o Al Nassr-ARA – e as reclamações sobraram até para o português e ex-melhor do mundo Cristiano Ronaldo.

Após o portal “UOL” divulgar a informação de que o jogador teria ligado diretamente para o técnico, com o objetivo de atraí-lo à Arábia Saudita, os torcedores imediatamente reagiram.

No perfil de Cristiano Ronaldo no Instagram, é possível ver uma chuva de comentários de torcedores do Botafogo na última postagem do craque. Eles pedem, em sua totalidade, para que o atacante deixe o técnico do clube carioca “em paz”.

– Deixa o Luís Castro em paz! Quer jogar com ele? Venha para o Botafogo – escreveu um dos internautas.

A informação do portal é de que o convite do jogador balançou Luís Castro, que teria a oportunidade de trabalhar com o maior atleta da história de seu país. No entanto, o comandante não externou, até o momento, qual será sua decisão.

Por outro lado, alguns jogadores se mobilizaram internamente e enviaram mensagens ao treinador em que pedem por sua permanência.

Com o futuro de Luís Castro incerto, o Botafogo se prepara para entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Magallanes-CHI, pela Copa Sul-Americana. O confronto, no Estádio Nilton Santos, está marcado para as 21h (de Brasília).

Confira a postagem de Cristiano Ronaldo e os comentários dos botafoguenses: