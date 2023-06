Torcedores, calma! Palmeiras já viveu sequência de derrotas em 2023 com ‘final feliz’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 7:53 Compartilhe

O Palmeiras vem de duas derrotas consecutivas: para Bahia e Botafogo, ambas as partidas pelo Campeonato Brasileiro. Isso não acontecia desde o dia 5 de abril, quando o Verdão foi derrotado pelo Bolívar-BOL, pela Libertadores, e anteriormente pelo Água Santa, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Na ocasião, apesar dos resultados negativos em sequência, o Alviverde acabou tendo um ‘final feliz’: o título estadual.

Logo, não é momento para desespero, visto que neste mesmo ano, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira ‘deu a volta por cima’ diante uma sequência adversa e acabou se consagrando campeã do Paulistão, conseguindo reverter o placar na partida de volta contra o Água Santa. Além disso, mesmo com o revés para a equipe boliviana em abril, o Palmeiras se recuperou na Libertadores e agora defende a melhor campanha geral da competição.

Com a derrota para o Botafogo neste domingo (25), o Verdão caiu para a quarta colocação do Brasileirão com 22 pontos, oito a menos que o Alvinegro, líder. Apesar da vantagem conquistada pela equipe carioca, Abel deixou claro que não irá ‘jogar a toalha’, afirmando que a competição está apenas no início e que o Palmeiras buscará defender o seu título ‘até o fim’.

– Nós pensamos ‘o nosso adversário tem oito pontos a mais, uma vantagem muito grande, está fora de copas, só tem que se preocupar com o campeonato’. E nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, continuar ganhando pontos nessa competição. Ainda estamos no início, ainda temos aspirações nessa competição e queremos defender nosso título. Vamos buscar fazer isso até o fim – disse Abel Ferreira.

Antes do revés para o Glorioso, o Alviverde havia perdido em sua arena pela última vez no dia 2 de julho do ano passado, quando foi derrotado por 2 a 0 pelo Athletico-PR, na última edição do Campeonato Brasileiro, que foi conquistado justamente pelo Palestra ao fim da temporada. Dessa forma, caiu a maior invencibilidade em casa do Verdão na história do Allianz Parque, que era de 31 partidas.

Nesta quinta (29), o Palmeiras terá a oportunidade de voltar ao caminho das vitórias justamente diante do Bolívar-BOL, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo também vale a liderança do grupo C da competição continental, já que ambas as equipes tem 12 pontos e podem terminar na primeira colocação.